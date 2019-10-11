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РИА Новости

Акции "Яндекса" обвалились более чем на 20%

17:55 11.10.2019 (обновлено: 19:37 11.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Акции "Яндекса" в ходе пятничных торгов на Московской бирже обваливались на 20,3 процента — до 1855 рублей, обновив минимум с декабря 2018 года.
По состоянию на 17:46 мск котировки снижаются на 18,61 процента, при этом индекс Мосбиржи снизился на полпроцента.
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"Яндекс.Деньги" перевыпустят карты клиентов после взлома стороннего ресурса
Объем торгов бумагами "Яндекса" побил исторический рекорд для этой компании на Московской бирже, составив почти 8,5 миллиарда рублей.
На американской фондовой бирже NASDAQ акции "Яндекса" падают примерно на 16,4 процента.
На падение акций компании могла повлиять новость об утечке данных клиентов системы "Яндекс.Деньги", считает аналитик компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.
Он добавил, что игроки также могли таким образом отреагировать на готовящийся законопроект о значимых ресурсах, ограничивающий двадцатью процентами долю иностранного участия в компании. Как отметил Миронюк, нарушителю могут запретить размещение рекламы, что является основной статьей дохода для "Яндекса". Аналитик посоветовал дождаться конкретики о внесенных в законопроект поправках.
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Ранее сегодня стало известно, что сервис "Яндекс.Такси" отозвал поданное в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о покупке активов компании "Везет".
В пресс-службе "Яндекс.Такси" уточнили, что, отозвав старое, они подали новое ходатайство. Как пояснили в компании, такое решение связано с изменением структуры сделки, в нее включили собственность группы компаний "Везет", в том числе сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро".
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ФАСЯндекс.ТаксиNasdaqЯндексМосковская биржаЭкономика
Популярные комментарии
Не люблю эту компанию (( Мне больше нравится Google ))
11 октября, 18:06
Vladimir Chawla
31310396
А не пофиг ли на все эти искусственные манипуляции циферками?)
11 октября, 18:26
тов. Адмирал - Губернатор
35920111
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