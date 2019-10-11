Акции "Яндекса" обвалились более чем на 20%

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Акции "Яндекса" в ходе пятничных торгов на Московской бирже обваливались на 20,3 процента — до 1855 рублей, обновив минимум с декабря 2018 года.

По состоянию на 17:46 мск котировки снижаются на 18,61 процента, при этом индекс Мосбиржи снизился на полпроцента.

Объем торгов бумагами "Яндекса" побил исторический рекорд для этой компании на Московской бирже, составив почти 8,5 миллиарда рублей.

На американской фондовой бирже NASDAQ акции "Яндекса" падают примерно на 16,4 процента.

На падение акций компании могла повлиять новость об утечке данных клиентов системы "Яндекс.Деньги", считает аналитик компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Он добавил, что игроки также могли таким образом отреагировать на готовящийся законопроект о значимых ресурсах, ограничивающий двадцатью процентами долю иностранного участия в компании. Как отметил Миронюк, нарушителю могут запретить размещение рекламы, что является основной статьей дохода для "Яндекса". Аналитик посоветовал дождаться конкретики о внесенных в законопроект поправках.

Ранее сегодня стало известно, что сервис "Яндекс.Такси" отозвал поданное в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о покупке активов компании "Везет".