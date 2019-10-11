Бастрыкин поручил завести дело после избиения девочки подростками в Ижевске

Ранее сообщалось, что следственные органы Удмуртии проверяют инцидент с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске, при этом дети сами записали на телефон видео жестокой расправы и разместили в социальных сетях. Девочка обратилась в полицию. Установлены личности пяти нападавших подростков, им 14-16 лет, зачинщица избиения состоит на учете по делам несовершеннолетних. По данным удмуртского следкома, избиение началось по незначительному поводу.