Бастрыкин поручил завести дело после избиения девочки подростками в Ижевске

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения девочки пятью сверстниками в Ижевске, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что следственные органы Удмуртии проверяют инцидент с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске, при этом дети сами записали на телефон видео жестокой расправы и разместили в социальных сетях. Девочка обратилась в полицию. Установлены личности пяти нападавших подростков, им 14-16 лет, зачинщица избиения состоит на учете по делам несовершеннолетних. По данным удмуртского следкома, избиение началось по незначительному поводу.
"Александром Бастрыкиным дано указание руководству следственного управления СК России по Удмуртской Республике незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения девочки, установив все обстоятельства и соучастников преступления", - говорится в сообщении.
Кроме того, Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц органов профилактики, в чьи обязанности входил контроль за поведением детей, уже попавших в их поле зрения.
"Ход и результаты расследования поставлены главой ведомства на контроль в центральном аппарате Следственного комитета", - добавляется в сообщении.