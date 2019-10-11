Трамп: окончательная сделка с Китаем не потребует одобрения конгресса

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что окончательная сделка с Китаем не потребует одобрения конгресса США.
"Одной из отличных вещей в сделке с Китаем является то, что, по разным причинам, нам не нужно будет проходить через долгий и политически сложный процесс одобрения конгресса", - написал он в Twitter.
Трамп отметил, что когда сделка будет согласована, то он ее просто подпишет. Ранее он также позитивно высказался относительно проходящих в Вашингтоне торговых переговоров. "Хорошие вещи происходят сейчас на торговых переговорах с Китаем", - сказал он.
Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем проходит на текущей неделе в четверг и пятницу. Ранее Трамп заявил, что Китай хочет достичь сделки, а переговоры между странами идут хорошо. Кроме того, американский лидер анонсировал встречу с вице-премьером КНР Лю Хэ в пятницу в Белом доме.
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Переговоры проходят всего за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары. На фоне позитивных заявлений трейдеры оценивают перспективы достижения частичного соглашения по торговле между странами.