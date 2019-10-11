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РИА Новости

Трамп: окончательная сделка с Китаем не потребует одобрения конгресса

17:47 11.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что окончательная сделка с Китаем не потребует одобрения конгресса США.
"Одной из отличных вещей в сделке с Китаем является то, что, по разным причинам, нам не нужно будет проходить через долгий и политически сложный процесс одобрения конгресса", - написал он в Twitter.
Трамп отметил, что когда сделка будет согласована, то он ее просто подпишет. Ранее он также позитивно высказался относительно проходящих в Вашингтоне торговых переговоров. "Хорошие вещи происходят сейчас на торговых переговорах с Китаем", - сказал он.
Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем проходит на текущей неделе в четверг и пятницу. Ранее Трамп заявил, что Китай хочет достичь сделки, а переговоры между странами идут хорошо. Кроме того, американский лидер анонсировал встречу с вице-премьером КНР Лю Хэ в пятницу в Белом доме.
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Дональд ТрампКитайСШАВ мире
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