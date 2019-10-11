Глава офиса Зеленского обсудил разведение сил в Донбассе с послами стран G7

КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан обсудил с послами стран G7 разведение сил в Донбассе и ожидания от саммита в "нормандском формате", сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. ДНР и ЛНР в течении трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что Новые даты отвода сил и средств на участках у Золотого и Петровского в Донбассе обсудят на заседании контактной группы 15 октября.

"Собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью в Донбассе, в том числе меры, осуществляемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском. Андрей Богдан проинформировал дипломатов об ожиданиях украинской стороны от встречи в "нормандском формате", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особое внимание участники встречи уделили "новым законодательным инициативам, которые призваны способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство". Богдан поблагодарил глав диппредставительств за помощь государству, отметив, что украинская сторона считает поддержку иностранных партнеров "ключевой для дальнейшей реализации реформ". Стороны договорились о продолжении регулярного диалога, отметили в пресс-службе.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.