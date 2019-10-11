Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T17:44Z
https://ria.ru/20191011/1559687358.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155575/97/1555759726_0:257:3182:2047_1036x0_80_0_0_3388865688a8bf350a2e5863dafcee67.jpg
РИА Новости

Глава офиса Зеленского обсудил разведение сил в Донбассе с послами стран G7

17:44 11.10.2019
692
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Архивное фото
КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан обсудил с послами стран G7 разведение сил в Донбассе и ожидания от саммита в "нормандском формате", сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. ДНР и ЛНР в течении трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что Новые даты отвода сил и средств на участках у Золотого и Петровского в Донбассе обсудят на заседании контактной группы 15 октября.
Президент РФ Владимир Путин
12:39РИА Новости
Путин прокомментировал развод сил в Донбассе
"Собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью в Донбассе, в том числе меры, осуществляемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском. Андрей Богдан проинформировал дипломатов об ожиданиях украинской стороны от встречи в "нормандском формате", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, особое внимание участники встречи уделили "новым законодательным инициативам, которые призваны способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство". Богдан поблагодарил глав диппредставительств за помощь государству, отметив, что украинская сторона считает поддержку иностранных партнеров "ключевой для дальнейшей реализации реформ". Стороны договорились о продолжении регулярного диалога, отметили в пресс-службе.
Украинский ЗРК Бук-М1
16:07РИА Новости
В ЛНР заявили, что обнаружили ЗРК "Бук" на позициях украинских силовиков
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве. Активисты выступали против соблюдения Украиной Минских соглашений и принятия формулы Штайнмайера
3 октября, 08:00РИА Новости
"Формула Штайнмайера" как урок для Киева
31401011
Обсудить 0
Андрей БогданСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаG7УкраинаВ мире
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения
РИА
Новости
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии заявили о невозможности остановить "Северный поток — 2"
Последствия обстрела в Донецкой области
МИД прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Эксперт допустил, что удар по саудовским НПЗ могли нанести США
Лента
новостей
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Путин и Нетаньяху обсудили задержание израильтянки в России
Украинский ЗРК Бук-М1
В ЛНР заявили, что обнаружили ЗРК "Бук" на позициях украинских силовиков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о подготовке саммита в "нормандском" формате
Анастасия Заворотнюк
Семья прокомментировала сообщения о предкоматозном состоянии Заворотнюк
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук раскритиковал работу Зеленского на посту президента
Молоток судьи
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
Эксперт прокомментировал возможное назначение Салливана послом США в России
Контрольно-пропускной пункт безопасности у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи
Россия предложит на Первом комитете ГА ООН перенести его работу из США
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп: окончательная сделка с Китаем не потребует одобрения конгресса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
19:20В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек
19:19Главы МИД Финляндии и Турции обсудили военную операцию в Сирии
19:15США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
19:09Мединский заявил, что будет с теплом вспоминать общение с Алексеем Леоновым
19:07В Новосибирске потушили пожар на складе с пухом и пером
Лента новостейМолния