В Москве енот сбежал от хозяйки

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сбежавший от хозяйки енот, которого упорно пытались снять с дерева спасатели, скрылся от них по верхушкам деревьев и до сих пор не вернулся домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Вчера поступила заявка от местных жителей, что по адресу Петровско-Разумовский проезд, дом 20 обнаружен енот на дереве. Очевидцы рассказали, что у местной жительницы потерялся енот, хозяйка признала, что на дереве именно он. Спасатели приехали, пытались его снять, он поднимался все выше и выше. Енота не сняли, там вокруг много деревьев, и он, судя по всему, по ним ускакал", - рассказали в пресс-службе.