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РИА Новости

В Москве енот сбежал от хозяйки

17:39 11.10.2019 (обновлено: 17:40 11.10.2019)
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CC0 / Pixabay/klimkin / Енот
Енот
CC0 / Pixabay/klimkin /
Енот. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сбежавший от хозяйки енот, которого упорно пытались снять с дерева спасатели, скрылся от них по верхушкам деревьев и до сих пор не вернулся домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Вчера поступила заявка от местных жителей, что по адресу Петровско-Разумовский проезд, дом 20 обнаружен енот на дереве. Очевидцы рассказали, что у местной жительницы потерялся енот, хозяйка признала, что на дереве именно он. Спасатели приехали, пытались его снять, он поднимался все выше и выше. Енота не сняли, там вокруг много деревьев, и он, судя по всему, по ним ускакал", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве добавили, что спасательная операция продолжалась долго, были задействованы лестницы, и, несмотря на неудачу, сотрудники МЧС приложили все силы для спасения животного. Сейчас судьба енота неизвестна.
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ГУ МЧС по г. МосквеМоскваПроисшествия
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