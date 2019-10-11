Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T17:36Z
https://ria.ru/20191011/1559687075.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149278/24/1492782401_0:0:3221:1813_1036x0_80_0_0_454c8d4df1df7521547aa4869306bd0d.jpg
РИА Новости
Ядерные технологии

В районе Белорусской АЭС провели демонстрационные учения

17:36 11.10.2019
199
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке Белорусской АЭС
Рабочие на строительной площадке Белорусской АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Рабочие на строительной площадке Белорусской АЭС. Архивное фото
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Демонстрационные учения в Островецком районе, где строится Белорусская АЭС, показали высокий уровень готовности к реагированию на любые инциденты, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС республики.
Учения по реагированию на радиационные аварии прошли в районе БелАЭС в пятницу. По данным МЧС, в проверке готовности сил и средств были задействованы 270 человек. Все этапы учений наблюдали заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Кухарев и другие чиновники. В качестве наблюдателей также присутствовали представители МАГАТЭ и Латвии.
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
26 августа, 17:41Ядерные технологии
Белоруссия утвердила стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом
"В ходе учения как подразделения МЧС, так и работники других министерств и ведомств показали высокий уровень готовности к реагированию на любые инциденты, все задачи выполнены", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Как отметили в пресс-службе, в ходе учений персонал БелАЭС продемонстрировал действия по локализации и ликвидации аварий на реакторном оборудовании АЭС, эвакуацию и порядок укрытия в защитных сооружениях, функционирование кризисного центра и информационное взаимодействие. В медпункте условных местных жителей обеспечили средствами защиты, провели йодную профилактику, оказали психологическую помощь, а затем направили в пункт временного размещения (ПВР).
При этом для выезда из "грязных" зон в "чистые" были предусмотрены специальные контрольно-распределительные пункты. В МЧС рассказали, что в пункте специальной обработки "зараженные" автомобили проходили очистительные процедуры, при необходимости их отправляли на площадку отстоя. Радиологическая бригада медработников была готова оказать помощь нуждающимся. После обмывки люди проходили повторный радиационный контроль, получали чистую одежду и обувь. Затем по зеленому коридору отправлялись в ПВР, который был организован на базе местной гимназии. Волонтеры из разных стран обеспечили эвакуированных одеждой, наборами продуктов питания и первой медпомощью.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островцом в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчик строительства - "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Физический пуск первого энергоблока станции планируется в январе 2020 года. Ввод в эксплуатацию второго блока также ожидается в следующем году.
Строительство Белорусской АЭС в Островце
23 июля, 12:06РИА Новости
В Литве Белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы
410000
Обсудить 0
Ядерные технологииБелорусская АЭСБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава офиса Зеленского обсудил разведение сил в Донбассе с послами стран G7
РИА
Новости
Контрольно-пропускной пункт безопасности у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи
Россия предложит на Первом комитете ГА ООН перенести его работу из США
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии заявили о невозможности остановить "Северный поток — 2"
Полиция Венесуэлы. Архивное фото
В Венесуэле задержали четверых подозреваемых в убийстве экс-губернатора
Лента
новостей
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Путин и Нетаньяху обсудили задержание израильтянки в России
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп: окончательная сделка с Китаем не потребует одобрения конгресса
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Посол США при ЕС выступит на слушаниях по импичменту Трампа, пишут СМИ
Сергей Григорьев, обвиняемый в нападении на сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина
Обвиняемого в убийстве полковника СК перевели в психиатрическое отделение
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Столтенберг отверг идею исключения Турции из НАТО
Последствия обстрела в Донецкой области
МИД прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе
Алексей Леонов
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
Полиция на месте нападения в торговом центре в Манчестере
Напавшему на людей в Манчестере мужчине предъявили обвинения в терроризме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
19:20В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек
19:19Главы МИД Финляндии и Турции обсудили военную операцию в Сирии
19:15США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
19:09Мединский заявил, что будет с теплом вспоминать общение с Алексеем Леоновым
19:07В Новосибирске потушили пожар на складе с пухом и пером
Лента новостейМолния