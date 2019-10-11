В районе Белорусской АЭС провели демонстрационные учения

МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Демонстрационные учения в Островецком районе, где строится Белорусская АЭС, показали высокий уровень готовности к реагированию на любые инциденты, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС республики.

Учения по реагированию на радиационные аварии прошли в районе БелАЭС в пятницу. По данным МЧС, в проверке готовности сил и средств были задействованы 270 человек. Все этапы учений наблюдали заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Кухарев и другие чиновники. В качестве наблюдателей также присутствовали представители МАГАТЭ и Латвии.

"В ходе учения как подразделения МЧС, так и работники других министерств и ведомств показали высокий уровень готовности к реагированию на любые инциденты, все задачи выполнены", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Как отметили в пресс-службе, в ходе учений персонал БелАЭС продемонстрировал действия по локализации и ликвидации аварий на реакторном оборудовании АЭС, эвакуацию и порядок укрытия в защитных сооружениях, функционирование кризисного центра и информационное взаимодействие. В медпункте условных местных жителей обеспечили средствами защиты, провели йодную профилактику, оказали психологическую помощь, а затем направили в пункт временного размещения (ПВР).

При этом для выезда из "грязных" зон в "чистые" были предусмотрены специальные контрольно-распределительные пункты. В МЧС рассказали, что в пункте специальной обработки "зараженные" автомобили проходили очистительные процедуры, при необходимости их отправляли на площадку отстоя. Радиологическая бригада медработников была готова оказать помощь нуждающимся. После обмывки люди проходили повторный радиационный контроль, получали чистую одежду и обувь. Затем по зеленому коридору отправлялись в ПВР, который был организован на базе местной гимназии. Волонтеры из разных стран обеспечили эвакуированных одеждой, наборами продуктов питания и первой медпомощью.