В Германии заявили о невозможности остановить "Северный поток — 2"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава Минобороны Германии и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить "Северный поток — 2".

По ее словам, проект имеет важное значение для немецкой энергетической безопасности и диверсификации поставок газа.

"Было бы нечестно создавать впечатление, как будто "Северный поток — 2" можно еще остановить, учитывая ход событий и уже достигнутые договоренности", — цитирует министра издание Handelsblatt.

При этом Крамп-Карренбауэр отметила очевидную сложность проекта, но подчеркнула, что Россия зарекомендовала себя в качестве надежного партнера.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG. Половину средств проинвестирует "Газпром", остальную часть предоставят европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Газопровод пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, причем последняя пока не дала разрешения на его прокладку. Тем не менее планируется завершить строительство к концу этого года. В июле оператор проекта отозвал заявку на базовый маршрут, которая требовала участия датского МИД, чтобы ускорить процесс согласования двух других маршрутов (северо-западного и юго-восточного).

Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политически мотивированным.

Поддерживают сооружение газопровода Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива, а также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.