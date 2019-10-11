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РИА Новости

В Германии заявили о невозможности остановить "Северный поток — 2"

17:35 11.10.2019 (обновлено: 19:03 11.10.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава Минобороны Германии и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить "Северный поток — 2".
По ее словам, проект имеет важное значение для немецкой энергетической безопасности и диверсификации поставок газа.
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"Было бы нечестно создавать впечатление, как будто "Северный поток — 2" можно еще остановить, учитывая ход событий и уже достигнутые договоренности", — цитирует министра издание Handelsblatt.
При этом Крамп-Карренбауэр отметила очевидную сложность проекта, но подчеркнула, что Россия зарекомендовала себя в качестве надежного партнера.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG. Половину средств проинвестирует "Газпром", остальную часть предоставят европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
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Газопровод пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, причем последняя пока не дала разрешения на его прокладку. Тем не менее планируется завершить строительство к концу этого года. В июле оператор проекта отозвал заявку на базовый маршрут, которая требовала участия датского МИД, чтобы ускорить процесс согласования двух других маршрутов (северо-западного и юго-восточного).
Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политически мотивированным.
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Поддерживают сооружение газопровода Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива, а также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
В Москве неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала возможные санкции против участников энергетического проекта, назвав их новым витком русофобии.
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23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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