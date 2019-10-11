Саратовцы скорбят по убитой девочке и готовы растерзать подозреваемого

По делу об убийстве задержан 35-летний мужчина, ранее судимый за разбой и изнасилование, он уже признал вину на допросе. Тело нашли в ночь на 11 октября. Пропавшую девочку искали более суток. К гаражам, где нашли тело девочки, местные жители несут цветы и игрушки.