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РИА Новости

Саратовцы скорбят по убитой девочке и готовы растерзать подозреваемого

17:33 11.10.2019 (обновлено: 19:08 11.10.2019)
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Убийство 9-летней девочки всколыхнуло Саратов. Горожане устроили стихийный митинг, требуя выдать им подозреваемого в преступлении.
По делу об убийстве задержан 35-летний мужчина, ранее судимый за разбой и изнасилование, он уже признал вину на допросе. Тело нашли в ночь на 11 октября. Пропавшую девочку искали более суток. К гаражам, где нашли тело девочки, местные жители несут цветы и игрушки.
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СаратовОбщество - ВидеоВидеоПроисшествия
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