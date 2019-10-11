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РИА Новости
Культура

На доме, где жил Алексей Баталов, установят мемориальную доску

17:34 11.10.2019 (обновлено: 18:23 11.10.2019)
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© Киностудия "Мосфильм", 1979Кадр из фильма "Москва слезам не верит"(1979)
Кадр из фильма Москва слезам не верит(1979)
© Киностудия "Мосфильм", 1979
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мемориальная доска в память об актере и режиссере Алексее Баталове появится 15 октября в Москве на фасаде Дома на набережной, где жил актер, сообщила РИА Новости актриса Наталья Дрожжина.
"Пятнадцатого октября на фасаде Дома на набережной около пятого подъезда, где жил актер, будет установлена мемориальная доска актеру Алексею Баталову", - сказала Дрожжина.
По ее словам, на мемориальной доске будет изображен Баталов, сидящий за столом, а наверху, в левом углу - летящие журавли, символ его главного фильма "Летят журавли". Идея, воплощенная на мемориальной доске, принадлежит дочери актера Марии Баталовой.
Лауреат государственных премий СССР и РФ Алексей Баталов снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных", "Карнавальная ночь 2" и другие.
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КультураКино и сериалыНовости культурыМария БаталоваАлексей Баталов
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