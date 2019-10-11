Губернатор ЯНАО представил регион на Ассамблее стран Арктического круга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов представил регион на ежегодной Ассамблее стран Арктического круга, сообщает пресс-служба главы Ямала.

Глава региона принял участие в обсуждении устойчивого развития мировой Арктики и защиты экологии на этой особой территории. Эти два вопроса стали ключевыми в ходе крупнейшей встречи представителей арктических государств и регионов, которая проходит в Исландии с 10 по 13 октября под председательством этой страны. В рамках пленарной дискуссии свой взгляд на обозначенные проблемы также представили премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир, премьер-министр Финляндии Антти Ринне, а также премьер-министр Гренландии Ким Кильсен.

"Глава Ямала коротко представил планы округа по развитию на территории производств, связанных с добычей газа, а также отметил тот вклад, который использование этого вида топлива вносит в защиту и сохранение мировой экологии", - говорится в сообщении.

Особое внимание в своем выступлении он уделил экологическим программам, которые реализует Ямал, в том числе по восстановлению водного биоразнообразия (строительство и работа Собского завода по разведению сиговых) и очистке северных островов - Белого и Вилькицкого. Артюхов призвал всех участников форума объединиться с целью изучения такого явления, как изменение состояния вечной мерзлоты, а также для выработки совместной стратегии по ведению хозяйственной деятельности в Арктике в условиях сегодняшних климатических изменений.

Губернатор рассказал об основных направлениях работы региона по защите интересов коренных и малочисленных народов Севера. Кроме этого, Артюхов представил заявку Ямала на проведение Арктических зимних игр в 2026 году и пригласил исландскую сторону принять участие в этом мероприятии на территории региона.

"Ямальские спортсмены принимают участие в этих играх уже 15 лет, они привезли домой сотни медалей. Для многих детей это стало началом профессиональной спортивной карьеры. Дети - это наше будущее, и участие в таком мероприятии - лучший способ наладить связи между арктическими территориями", - подчеркнул глава региона.