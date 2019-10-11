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РИА Новости
Туризм

В Новосибирске сотрудники зоопарка выкармливают новорожденного кинкажу

22:31 11.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДетеныш кинкажу
Детеныш кинкажу
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сотрудники Новосибирского зоопарка искусственно выкармливают детеныша кинкажу (хищное млекопитающее из семейства енотовых), сообщает пресс-служба зоосада.
"За всю историю Новосибирского зоопарка это первый случай искусственного выкармливания кинкажу, — рассказывает заведующая отделом тропических животных Юлия Коновалова. — Они содержатся в нашем зоопарке с 2007 года. Первый малыш родился в 2013 году. Самки кормят потомство сами, но в этот раз так не получилось — не было молока".
Эксперты пояснили, что детеныш питается из соски смесью, разработанной для щенков. Он ест через равные промежутки времени, как новорожденный ребенок.
"Такой режим сохраняется до сих пор, только ночью интервал между кормлениями стал длиннее", — пояснили в зоопарке.
Когда детеныш кинкажу только родился, он был настолько маленьким, что легко помещался на женской ладони. Манеж-лежанку для него сделали из меховой шапки. Сейчас он там уже не помещается, но спит рядом с ней или с мягкой игрушкой.
Кинкажу – это хищное млекопитающее размером с небольшую кошку из семейства енотовых, живущее в Центральной и Южной Америке. Цепкий хвост помогает зверькам перепрыгивать с ветки на ветку. Они живут на деревьях, питаются фруктами, медом, насекомыми, лягушками, ящерицами и мелкими животными.
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