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РИА Новости

Посол США при ЕС выступит на слушаниях по импичменту Трампа, пишут СМИ

17:20 11.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Адвокаты посла США при ЕС Гордона Сондланда заявили о намерении дипломата выступить в конгрессе на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, несмотря на то, что ранее госдепартамент отказывался ему разрешить давать показания, сообщает газета Hill.
"Несмотря на указание госдепартамента не давать показаний, посол (Гордон) Сондланд уважит повестку комитетов (палаты представителей), он с нетерпением ожидает дачи показаний в четверг", - говорится в заявлении адвокатов дипломата Роберта Ласкина и Кваме Мэнли.
При этом адвокаты Сондланда отметили, что дипломат не имеет права предоставлять документы, которые связаны с его служебными обязанностями и к которым комитеты палаты представителей хотели получить доступ. "Госдепартамент имеет исключительные полномочия на предоставление таких документов, и посол надеется, что материалы будут переданы комитетам до момента дачи показаний в четверг", - подчеркнули адвокаты дипломата.
Отмечается, что слушания в палате представителей пройдут в четверг, 17 октября.
Президент США Дональд Трамп
05:55РИА Новости
Трамп прошелся по "спятившим" демократам, добивающимся его импичмента
Сондланда вызвали в конгресс после того, как бывший спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер назвал его посредником в предполагаемых попытках адвоката Трампа Руди Джулиани заставить Украину провести расследование деятельности Джо Байдена. В частности, в переписке, которую представил Волкер, один из американских дипломатов заявляет, что США задерживают военную помощь Украине, пытаясь добиться политических выгод для Трампа. По словам американского дипломата, это "безумие". В ответ Сондланд заявил, что тот неправильно понял президента и никакого обмена услугами между США и Украиной не предусмотрено.
Трамп написал в Twitter, что не хочет, чтобы Сондланд давал показания на "полностью скомпрометированном судилище". Белый дом официально отказался сотрудничать с расследованием по импичменту, назвав его нелегитимным.
Президент США Дональд Трамп
7 октября, 08:10РИА Новости
И. о. шефа аппарата Белого дома считает, что Трамп сможет выиграть выборы
В ближайшую неделю с показаниями в конгрессе должны выступить экс-посол США в Киеве Мари Йованович, бывший главный специалист Белого дома по России Фиона Хилл, первый зам помощника госсекретаря Джордж Кент, а также юрисконсульт госдепа Ульрих Брехбул.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Отец Хантера, бывший вице-президент Джо Байден публично заявлял, что добился от украинских властей увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина, который до этого занимался расследованием против бенефициара Burisma. Байден отрицает наличие какой-либо связи между увольнением Шокина и работой своего сына. Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
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