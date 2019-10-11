Посол США при ЕС выступит на слушаниях по импичменту Трампа, пишут СМИ

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Адвокаты посла США при ЕС Гордона Сондланда заявили о намерении дипломата выступить в конгрессе на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, несмотря на то, что ранее госдепартамент отказывался ему разрешить давать показания, сообщает газета Адвокаты посла США при ЕС Гордона Сондланда заявили о намерении дипломата выступить в конгрессе на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, несмотря на то, что ранее госдепартамент отказывался ему разрешить давать показания, сообщает газета Hill

"Несмотря на указание госдепартамента не давать показаний, посол (Гордон) Сондланд уважит повестку комитетов (палаты представителей), он с нетерпением ожидает дачи показаний в четверг", - говорится в заявлении адвокатов дипломата Роберта Ласкина и Кваме Мэнли.

При этом адвокаты Сондланда отметили, что дипломат не имеет права предоставлять документы, которые связаны с его служебными обязанностями и к которым комитеты палаты представителей хотели получить доступ. "Госдепартамент имеет исключительные полномочия на предоставление таких документов, и посол надеется, что материалы будут переданы комитетам до момента дачи показаний в четверг", - подчеркнули адвокаты дипломата.

Отмечается, что слушания в палате представителей пройдут в четверг, 17 октября.

Сондланда вызвали в конгресс после того, как бывший спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер назвал его посредником в предполагаемых попытках адвоката Трампа Руди Джулиани заставить Украину провести расследование деятельности Джо Байдена. В частности, в переписке, которую представил Волкер, один из американских дипломатов заявляет, что США задерживают военную помощь Украине, пытаясь добиться политических выгод для Трампа. По словам американского дипломата, это "безумие". В ответ Сондланд заявил, что тот неправильно понял президента и никакого обмена услугами между США и Украиной не предусмотрено.

Трамп написал в Twitter , что не хочет, чтобы Сондланд давал показания на "полностью скомпрометированном судилище". Белый дом официально отказался сотрудничать с расследованием по импичменту, назвав его нелегитимным.

В ближайшую неделю с показаниями в конгрессе должны выступить экс-посол США в Киеве Мари Йованович, бывший главный специалист Белого дома по России Фиона Хилл, первый зам помощника госсекретаря Джордж Кент, а также юрисконсульт госдепа Ульрих Брехбул.