Два человека погибли в турецком Суруче при обстреле с территории Сирии

В четверг семь человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате обстрела приграничных с Сирией турецких городов Акчакале, Нусайбин и Джейланпынар, 70 человек получили ранения.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.