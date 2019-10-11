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РИА Новости
Война в Сирии

Два человека погибли в турецком Суруче при обстреле с территории Сирии

17:00 11.10.2019
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© SputnikСитуация на границе Турции и Сирии
Ситуация на границе Турции и Сирии
© Sputnik
АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Два жителя приграничного с Сирией турецкого города Суруч погибли в результате минометного обстрела с сирийской территории, передает в пятницу агентство Anadolu.
В четверг семь человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате обстрела приграничных с Сирией турецких городов Акчакале, Нусайбин и Джейланпынар, 70 человек получили ранения.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
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