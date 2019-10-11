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РИА Новости

В аэропорту Южно-Сахалинска задержали британца из-за курения в самолете

16:57 11.10.2019 (обновлено: 17:37 11.10.2019)
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© РИА Новости / В.Титов / Перейти в фотобанкАэропорт Южно-Сахалинска
Аэропорт Южно-Сахалинска
© РИА Новости / В.Титов
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Аэропорт Южно-Сахалинска. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Пассажир из Великобритании, который курил на борту самолета, летевшего из Москвы в Южно-Сахалинск, задержан после приземления в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости представитель дежурной службы аэровокзала.
"Самолет рейсом Москва - Южно-Сахалинск, на борту которого гражданин Великобритании курил в туалете, приземлился в аэропорту в 9 утра по местному времени (01.00 мск). Нарушитель был задержан и после составления протокола отпущен", - сообщил РИА Новости представитель дежурной службы полиции аэропорта Южно-Сахалинска.
Как сообщил источник, иностранный гражданин работает на острове.
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28 сентября, 10:28РИА Новости
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