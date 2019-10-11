В аэропорту Южно-Сахалинска задержали британца из-за курения в самолете

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Пассажир из Великобритании, который курил на борту самолета, летевшего из Москвы в Южно-Сахалинск, задержан после приземления в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости представитель дежурной службы аэровокзала.

"Самолет рейсом Москва - Южно-Сахалинск, на борту которого гражданин Великобритании курил в туалете, приземлился в аэропорту в 9 утра по местному времени (01.00 мск). Нарушитель был задержан и после составления протокола отпущен", - сообщил РИА Новости представитель дежурной службы полиции аэропорта Южно-Сахалинска.