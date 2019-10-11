"Великий и доступный": директор музея Мирового океана рассказала о Леонове

КАЛИНИНГРАД, 11 окт - РИА Новости. Алексей Леонов был великим человеком и одновременно очень простым и доступным, он любил людей и для каждого находил нужные слова, рассказала РИА Новости директор музея Мирового океана в Калининграде Светлана Сивкова, которая долгие годы дружила с космонавтом.

Первый человек, в 1965 году вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Алексей Архипович Леонов скончался в пятницу в Москве на 86-м году жизни.

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Доступный, потому что великий

"Мне кажется, мало мы отдали нашей любви. Мы иногда часами разговаривали, могли говорить обо всем. Это большая умница. Такой простой, доступный. Знаете, он приходил к музею, садился на скамеечку, люди к нему шли, он мог и час, и два разговаривать с ними, фотографироваться. Он был доступным, потому что он был великим по-настоящему. Он любил людей, каждому находил слово — старому, малому, ученому, простому. Потрясающий был человек, для нас огромная утрата", - говорит Сивкова.

Часть жизни Леонова была связана с Калининградом, куда в 1947 году переехала его семья. В 1953 году он окончил здесь школу № 21, которой затем присвоили имя знаменитого выпускника. Леонов с 1965 года является почетным гражданином Калининграда. В 2015 году ему присвоили звание почетного гражданина Калининградской области, он часто бывал здесь.

Его именем названа одна из центральных улиц Калининграда, в начале которой установлен монумент "Землякам-космонавтам" Алексею Леонову, Юрию Романенко и Виктору Пацаеву, чьи барельефы размещены на постаменте. Недавно на стене дома, с которого начинается улица Космонавта Леонова, калининградский стрит-арт-художник Глеб Михайлов написал его портрет.

Утрата всего мира

"Мы так всегда им гордились. И вот теперь кажется, что не долюбили, не доуважали. Понятно, жизнь не может быть вечной, но он еще недавно был таким бодрым, энергичным, умным. Его интеллекту, общению, речи могли бы позавидовать люди гораздо более молодого возраста. Мне кажется, что мы в Калининграде даже не до конца понимали, какой человек находится рядом с нами. Утрата и мира, и страны, и города, и музея и моя лично", - сказала Сивкова.

С 2012 года в Калининграде у музея Мирового океана проходит парусная регата "Кубок космонавта Леонова". Главный приз для юных яхтсменов - уменьшенная копия кубка авторства Алексея Архиповича. Большой кубок из синего хрусталя сделан по его эскизам и посвящен 40-летию советско-американской космической программы "Союз-Аполлон", на нем выгравированы имена участников экспедиции.

Оригинал кубка Леонов подарил Музею мирового океана, обладающему уникальной коллекцией предметов по исследованию космоса, главным экспонатом которой является научное судно "Космонавт Виктор Пацаев" - единственное в мире сохранившееся судно космической связи из "Звездной флотилии".

Память - лучшая награда

"На всех заседаниях коллегии министерства культуры, а это было довольно часто, на которых рассматривался вопрос о музее, он всегда поддерживал нас — рекомендовал, советовал, мы к нему обращались. Конечно, Алексей Архипович хотел, чтобы был сохранен этот комплекс - "Космонавт Виктор Пацаев". Это его основная задача в последнее время была и основная цель", - заметила Сивкова.

До недавнего времени судно "Космонавт Виктор Пацаев" могло использоваться по основному назначению - для обеспечения приема телеметрической информации при выведении космических аппаратов. Корабль принадлежит АО "НПО Измерительной техники" при Роскосмосе. Калининградский музей арендует у госкорпорации часть помещений для размещения экспозиций о космосе. Средств на его содержание катастрофически не хватает, поэтому собственник вправе избавиться от него.