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РИА Новости

"Великий и доступный": директор музея Мирового океана рассказала о Леонове

16:53 11.10.2019
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© РИА НовостиКосмонавт Алексей Леонов в скафандре
Космонавт Алексей Леонов в скафандре
© РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 11 окт - РИА Новости. Алексей Леонов был великим человеком и одновременно очень простым и доступным, он любил людей и для каждого находил нужные слова, рассказала РИА Новости директор музея Мирового океана в Калининграде Светлана Сивкова, которая долгие годы дружила с космонавтом.
Первый человек, в 1965 году вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Алексей Архипович Леонов скончался в пятницу в Москве на 86-м году жизни.

Доступный, потому что великий

"Мне кажется, мало мы отдали нашей любви. Мы иногда часами разговаривали, могли говорить обо всем. Это большая умница. Такой простой, доступный. Знаете, он приходил к музею, садился на скамеечку, люди к нему шли, он мог и час, и два разговаривать с ними, фотографироваться. Он был доступным, потому что он был великим по-настоящему. Он любил людей, каждому находил слово — старому, малому, ученому, простому. Потрясающий был человек, для нас огромная утрата", - говорит Сивкова.
Часть жизни Леонова была связана с Калининградом, куда в 1947 году переехала его семья. В 1953 году он окончил здесь школу № 21, которой затем присвоили имя знаменитого выпускника. Леонов с 1965 года является почетным гражданином Калининграда. В 2015 году ему присвоили звание почетного гражданина Калининградской области, он часто бывал здесь.
Его именем названа одна из центральных улиц Калининграда, в начале которой установлен монумент "Землякам-космонавтам" Алексею Леонову, Юрию Романенко и Виктору Пацаеву, чьи барельефы размещены на постаменте. Недавно на стене дома, с которого начинается улица Космонавта Леонова, калининградский стрит-арт-художник Глеб Михайлов написал его портрет.
Алексей Архипович Леонов - Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации - в павильоне Космос на ВДНХ СССР
15:27РИА Новости
Биография Алексея Леонова

Утрата всего мира

"Мы так всегда им гордились. И вот теперь кажется, что не долюбили, не доуважали. Понятно, жизнь не может быть вечной, но он еще недавно был таким бодрым, энергичным, умным. Его интеллекту, общению, речи могли бы позавидовать люди гораздо более молодого возраста. Мне кажется, что мы в Калининграде даже не до конца понимали, какой человек находится рядом с нами. Утрата и мира, и страны, и города, и музея и моя лично", - сказала Сивкова.
С 2012 года в Калининграде у музея Мирового океана проходит парусная регата "Кубок космонавта Леонова". Главный приз для юных яхтсменов - уменьшенная копия кубка авторства Алексея Архиповича. Большой кубок из синего хрусталя сделан по его эскизам и посвящен 40-летию советско-американской космической программы "Союз-Аполлон", на нем выгравированы имена участников экспедиции.
Оригинал кубка Леонов подарил Музею мирового океана, обладающему уникальной коллекцией предметов по исследованию космоса, главным экспонатом которой является научное судно "Космонавт Виктор Пацаев" - единственное в мире сохранившееся судно космической связи из "Звездной флотилии".
Космонавт Алексей Леонов в открытом космическом пространстве. 18 марта 1965 года
15:19РИА Новости
Академик Железняков назвал смерть Леонова потерей для всего человечества

Память - лучшая награда

"На всех заседаниях коллегии министерства культуры, а это было довольно часто, на которых рассматривался вопрос о музее, он всегда поддерживал нас — рекомендовал, советовал, мы к нему обращались. Конечно, Алексей Архипович хотел, чтобы был сохранен этот комплекс - "Космонавт Виктор Пацаев". Это его основная задача в последнее время была и основная цель", - заметила Сивкова.
До недавнего времени судно "Космонавт Виктор Пацаев" могло использоваться по основному назначению - для обеспечения приема телеметрической информации при выведении космических аппаратов. Корабль принадлежит АО "НПО Измерительной техники" при Роскосмосе. Калининградский музей арендует у госкорпорации часть помещений для размещения экспозиций о космосе. Средств на его содержание катастрофически не хватает, поэтому собственник вправе избавиться от него.
"Не осталось ни одного корабля. Мы сейчас говорим о развитии космонавтики, строим новые музеи с нуля, а судьба судна "Космонавт Виктор Пацаев" по-прежнему не определена. Не дождался Алексей Архипович окончательного решения по этому судну. Я надеюсь, что судно сохранится, это будет главная память о Леонове — то, чего мы ему не додали, не отблагодарили за все то, что он сделал для нашего города", - добавила Сивкова.
Алексей Леонов — космонавт, изобретатель, художник
© РИА Новости

Алексей Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос.

Космонавт Алексей Леонов в скафандре
1 из 16

Алексей Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос.

© РИА Новости
© РИА Новости / Юрий Сомов

Учился в школе летчиков в Кременчуге и Чугуевском военное авиационном училище.

Алексей Леонов - летчик-космонавт СССР
2 из 16

Учился в школе летчиков в Кременчуге и Чугуевском военное авиационном училище.

© РИА Новости / Юрий Сомов
© РИА Новости / Александр Моклецов

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

Алексей Леонов - летчик-космонавт СССР после тренировочного полета
3 из 16

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Александр Моклецов

В марте 1965 года Леонов совершил свой первый орбитальный полет на корабле "Восход-2".

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов за наброском рисунка Выход в космос
4 из 16

В марте 1965 года Леонов совершил свой первый орбитальный полет на корабле "Восход-2".

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Александр Моклецов

К выходу в открытый космос, который длился 12 минут, Леонов готовился больше двух лет.

Экипаж космического корабля Восход-2 - летчики-космонавты СССР Павел Беляев (второй слева) и Алексей Леонов (второй справа) дают интервью в Агентстве печати Новости
5 из 16

К выходу в открытый космос, который длился 12 минут, Леонов готовился больше двух лет.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Александр Моклецов

Позже он признавался, что не знал, что его ждет, а его близким не было известно о предстоящем событии.

Экипаж космического корабля Союз-19 - дважды Герои Советского Союза, летчики-космонавты СССР Алексей Леонов и Валерий Кубасов дают интервью после приземления восточнее города Аркалыка
6 из 16

Позже он признавался, что не знал, что его ждет, а его близким не было известно о предстоящем событии.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости

"Я шел в никуда! Я ничего не знал и никто в мире не знал, что я там встречу и что со мной будет. Было ли мне страшно? Нет. Меня вело любопытство и желание узнать, что же там", — говорил он.

Космонавт Алексей Леонов в открытом космическом пространстве. 18 марта 1965 года
7 из 16

"Я шел в никуда! Я ничего не знал и никто в мире не знал, что я там встречу и что со мной будет. Было ли мне страшно? Нет. Меня вело любопытство и желание узнать, что же там", — говорил он.

© РИА Новости
© РИА Новости

В конце 1960-х годов Алексей Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность.

Космонавт Алексей Леонов на аэродроме Шереметьево
8 из 16

В конце 1960-х годов Алексей Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность.

© РИА Новости
© РИА Новости / Лев Иванов

Если бы Советский Союз выиграл "лунную гонку", Леонов стал бы первым человеком на Луне.

Летчик-космонавт СССР Алексей Архипович Леонов и генерал-лейтенант авиации, помощник Главнокомандующего ВВС по космосу Николай Петрович Каманин играют в бильярд
9 из 16

Если бы Советский Союз выиграл "лунную гонку", Леонов стал бы первым человеком на Луне.

© РИА Новости / Лев Иванов
© РИА Новости / Александр Моклецов

В 1975 году Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой стыковке космических кораблей СССР и США.

Члены экипажа космического корабля Союз-19 по программе ЭПАС (Союз-Аполлон) летчики-космонавты СССР командир корабля Алексей Леонов (слева) и бортинженер Валерий Кубасов перед стартом
10 из 16

В 1975 году Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой стыковке космических кораблей СССР и США.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / РИА Новости

В 1992 году вышел в отставку в звании генерал-майора авиации.

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов забрасывает баскетбольный мяч в корзину
11 из 16

В 1992 году вышел в отставку в звании генерал-майора авиации.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / РИА Новости

Алексей Леонов — кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов.

Космонавт Алексей Леонов после тренировочного полета на реактивном самолете. Снимок до полета в космос
12 из 16

Алексей Леонов — кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Удостоен многочисленных наград: был дважды Героем Советского Союза, лауреатом Государственной премии СССР , награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней.

Председатель правительства России Владимир Путин вручает премию правительства России имени Ю.А.Гагарина летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову
13 из 16

Удостоен многочисленных наград: был дважды Героем Советского Союза, лауреатом Государственной премии СССР , награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Сергей Гунеев

Космонавт увлекался живописью и был почетным членом Российской академии художеств.

Алексей Архипович Леонов - Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации - в павильоне Космос на ВДНХ СССР
14 из 16

Космонавт увлекался живописью и был почетным членом Российской академии художеств.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / РИА Новости

А еще он снимал любительские фильмы, к которым придумал шуточную заставку "Продукция киностудии "Леоновфильм".

Космонавт Алексей Леонов с дочерью Викой
15 из 16

А еще он снимал любительские фильмы, к которым придумал шуточную заставку "Продукция киностудии "Леоновфильм".

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Космонавт Алексей Леонов.

Космонавт Алексей Леонов во время интервью агентству РИА Новости
16 из 16

Космонавт Алексей Леонов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 16

Алексей Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос.

© РИА Новости
2 из 16

Учился в школе летчиков в Кременчуге и Чугуевском военное авиационном училище.

© РИА Новости / Юрий Сомов
3 из 16

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

© РИА Новости / Александр Моклецов
4 из 16

В марте 1965 года Леонов совершил свой первый орбитальный полет на корабле "Восход-2".

© РИА Новости / Александр Моклецов
5 из 16

К выходу в открытый космос, который длился 12 минут, Леонов готовился больше двух лет.

© РИА Новости / Александр Моклецов
6 из 16

Позже он признавался, что не знал, что его ждет, а его близким не было известно о предстоящем событии.

© РИА Новости / Александр Моклецов
7 из 16

"Я шел в никуда! Я ничего не знал и никто в мире не знал, что я там встречу и что со мной будет. Было ли мне страшно? Нет. Меня вело любопытство и желание узнать, что же там", — говорил он.

© РИА Новости
8 из 16

В конце 1960-х годов Алексей Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность.

© РИА Новости
9 из 16

Если бы Советский Союз выиграл "лунную гонку", Леонов стал бы первым человеком на Луне.

© РИА Новости / Лев Иванов
10 из 16

В 1975 году Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой стыковке космических кораблей СССР и США.

© РИА Новости / Александр Моклецов
11 из 16

В 1992 году вышел в отставку в звании генерал-майора авиации.

© РИА Новости / РИА Новости
12 из 16

Алексей Леонов — кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов.

© РИА Новости / РИА Новости
13 из 16

Удостоен многочисленных наград: был дважды Героем Советского Союза, лауреатом Государственной премии СССР , награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
14 из 16

Космонавт увлекался живописью и был почетным членом Российской академии художеств.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
15 из 16

А еще он снимал любительские фильмы, к которым придумал шуточную заставку "Продукция киностудии "Леоновфильм".

© РИА Новости / РИА Новости
16 из 16

Космонавт Алексей Леонов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
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Умер Алексей ЛеоновСветлана СивковаАлексей ЛеоновКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
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