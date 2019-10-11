НАСА прервало трансляцию выхода в космос для сообщения о смерти Леонова

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. НАСА прервало в пятницу прямую трансляцию выхода двух своих астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти российского космонавта Алексея Леонова.

Приблизительно спустя час и 17 минут от начала прямой трансляции выхода в открытый космос астронавтов НАСА Эндрю Моргана и Кристины Кук НАСА прервало эфир для сообщения о смерти Леонова.

Вместо изображения МКС и астронавтов в открытом космосе на экране появился портрет Леонова, закадровый голос сообщил о его смерти.

"Печальные новости сегодня, когда Эндрю Морган и Кристина Кук начали свой выход в открытый космос, мы узнали, и эту новость подтвердил "Роскосмос", Алексей Леонов, легендарный русский космонавт, ушел сегодня из жизни … Леонов стал первым космонавтом, совершившим выход в открытый космос 18 марта 1965 года … что положило начало истории выходов в открытый космос", - заявил диктор, комментирующий трансляцию НАСА.

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Алексей Леонов умер в пятницу в Москве на 86-м году жизни.

Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Леоновым вышел в космос 18 марта 1965 года во время полета космического корабля "Восход-2" в 1965 году. За проявленное мужество и героизм Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".