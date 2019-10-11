Молдавский суд выдал мандат на заочный арест олигарха Плахотнюка

КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Суд в Кишиневе в пятницу выдал мандат на заочный арест олигарха Владимира Плахотнюка на 30 дней, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры Молдавии.

Плахотнюк покинул Молдавию в июне 2019 года, в МВД ранее сообщили, что обратились к руководству ФБР с просьбой помочь в розыске олигарха.

"В пятницу, 11 октября, суд Кишинева одобрил запрос прокуроров и выдал мандат на предварительный арест в течение 30 дней на имя Владимира Плахотнюка", - говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в Facebook

Адвокаты Плахотнюка сообщили журналистам, что планируют обжаловать решение суда в ближайшее время.

На родине Плахотнюка подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро. Эти деньги были частью кредитов, выданных тремя "проблемными" банками - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдавии в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода. Парламент Молдавии на заседании 10 июня принял решение о создании специальной парламентской комиссии "по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдавии и банковского мошенничества".