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РИА Новости
Война в Сирии

США фактически поддерживают операцию Турции в Сирии, считает эксперт

16:46 11.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США в конечном итоге "до конца сдадут" курдов на северо-востоке Сирии, так как своими действиями фактически поддерживают проведение турецкой операции на северо-востоке САР, считает заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
"Посмотрите, как делают Соединенные Штаты Америки. США просто дислоцируют их (своих военных - ред.) на территорию Иордании. Можно ли сказать, что это вывод или нет? Я думаю, что это не совсем вывод. Почему Иордания? Понятно, здесь надо защищать интересы Израиля. Как они себя поведут на северо-востоке Сирии? Я думаю, что самый реальный вариант такой будет, что, в конце концов, они сирийских курдов до конца сдадут", - сказал Евсеев в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
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Он отметил, что США, возможно, хотели бы оказать поддержку курдам, но это у Вашингтона не получается. Он добавил, что США фактически позволяют проводить Турции операцию на границе Сирии, которая не носит крупномасштабный характер.
"США выбор окончательный сделали в пользу Турции. И вот эти уступки - вначале сдача Африна, теперь решение об операции (Турции). Вы посмотрите, насколько лукавство госдепартамента (США) обескураживает. Они говорят: мы делаем все, чтобы остановить Турцию. Что они, интересно, такое делают? Может быть, они в Совете безопасности как-то голосуют, чтобы осудить Турцию? Как раз получается наоборот. С этой точки зрения то, что делает Эрдоган, Соединенные Штаты Америки фактически поддерживают", - пояснил Евсеев.
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Основными целями турецкой операции, которую Анкара планировала еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСНГШОСТурцияСШАВ мире
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