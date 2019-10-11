США фактически поддерживают операцию Турции в Сирии, считает эксперт

"Посмотрите, как делают Соединенные Штаты Америки. США просто дислоцируют их (своих военных - ред.) на территорию Иордании. Можно ли сказать, что это вывод или нет? Я думаю, что это не совсем вывод. Почему Иордания? Понятно, здесь надо защищать интересы Израиля. Как они себя поведут на северо-востоке Сирии? Я думаю, что самый реальный вариант такой будет, что, в конце концов, они сирийских курдов до конца сдадут", - сказал Евсеев в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".