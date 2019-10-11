США фактически поддерживают операцию Турции в Сирии, считает эксперт

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США в конечном итоге "до конца сдадут" курдов на северо-востоке Сирии, так как своими действиями фактически поддерживают проведение турецкой операции на северо-востоке САР, считает заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
"Посмотрите, как делают Соединенные Штаты Америки. США просто дислоцируют их (своих военных - ред.) на территорию Иордании. Можно ли сказать, что это вывод или нет? Я думаю, что это не совсем вывод. Почему Иордания? Понятно, здесь надо защищать интересы Израиля. Как они себя поведут на северо-востоке Сирии? Я думаю, что самый реальный вариант такой будет, что, в конце концов, они сирийских курдов до конца сдадут", - сказал Евсеев в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что США, возможно, хотели бы оказать поддержку курдам, но это у Вашингтона не получается. Он добавил, что США фактически позволяют проводить Турции операцию на границе Сирии, которая не носит крупномасштабный характер.
"США выбор окончательный сделали в пользу Турции. И вот эти уступки - вначале сдача Африна, теперь решение об операции (Турции). Вы посмотрите, насколько лукавство госдепартамента (США) обескураживает. Они говорят: мы делаем все, чтобы остановить Турцию. Что они, интересно, такое делают? Может быть, они в Совете безопасности как-то голосуют, чтобы осудить Турцию? Как раз получается наоборот. С этой точки зрения то, что делает Эрдоган, Соединенные Штаты Америки фактически поддерживают", - пояснил Евсеев.
10:29Сказано в эфиреМнение: в позиции политиков США по Сирии – "тектонический раскол"Представители сенатора Линдси Грэма признали, что политик стал жертвой розыгрыша российских пранкеров по "курдской проблеме". В эфире радио Sputnik профессор Александр Гусев отметил, что у американских политиков нет единства по этому вопросу.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планировала еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.