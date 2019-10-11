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РИА Новости

Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, "не жрать"

16:41 11.10.2019 (обновлено: 16:42 11.10.2019)
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© Fotolia / luckybusinessТолстый мужчина у холодильника
Толстый мужчина у холодильника
© Fotolia / luckybusiness
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радиостанции "Говорит Москва" напомнил всем, кто хочет справится с лишним весом, о совете балерины Майи Плисецкой.
"Я всем бы советовал диету Майи Плисецкой, она говорила "не жрать". Лишний вес всегда связан с повышенным потреблением калорий и пониженным расходом энергии", — отметил он.
Врач пояснил, что среднестатистические офисные работники обычно расходуют полторы тысячи калорий в день. Если человек среднего возраста тратит меньше — будет худеть, больше — будет набирать вес. При этом он подчеркнул, что речь в этом случае идет о здоровых людях без заболеваний наподобие сахарного диабета.

"Надо сходить к врачу и провериться на углеводный обмен, на гормоны. Надо проверить глюкозу крови, гликированный гемоглобин, гормоны: половые, щитовидные — этого достаточно. Если все в порядке, надо выставить норму потребления углеводов", — добавил иммунолог.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что более половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения. Заболеваемость выросла в 2,3 раза по сравнению с 2013 годом.
Мужчина, страдающий ожирением
07:42РИА Новости
Роспотребнадзор рассказал о проблемах с лишним весом и ожирением у россиян
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