Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, "не жрать"

"Я всем бы советовал диету Майи Плисецкой, она говорила "не жрать". Лишний вес всегда связан с повышенным потреблением калорий и пониженным расходом энергии", — отметил он.

Врач пояснил, что среднестатистические офисные работники обычно расходуют полторы тысячи калорий в день. Если человек среднего возраста тратит меньше — будет худеть, больше — будет набирать вес. При этом он подчеркнул, что речь в этом случае идет о здоровых людях без заболеваний наподобие сахарного диабета.