Круглый стол, посвященный реализации национальных проектов в регионах

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17 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится VIII заседание Совета руководителей представительств российских регионов при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации на тему: "Реализация национальных проектов: региональный аспект".