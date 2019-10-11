Круглый стол, посвященный реализации национальных проектов в регионах

Участники:
- директор Департамента стратегического аудита Счетной палаты Российской Федерации Антон КОСЬЯНЕНКО;
- проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Георгий ИДРИСОВ;
- директор Департамента программно-целевого планирования и эффективности бюджетных расходов Министерства финансов Российской Федерации Николай БЕГЧИН;
- вице-губернатор Свердловской области Сергей БИДОНЬКО;
- постоянный представитель Губернатора Свердловской области при Президенте Российской Федерации Александр ОВЧАРОВ.
В работе заседания также примут участие представители субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти, Федерального Собрания РФ, эксперты.
В ходе мероприятия будут представлены успешные региональные практики реализации Национальных проектов, обсуждены вопросы проведения мониторинга и контроля за исполнением Национальных проектов, а также рассмотрен порядок их финансирования.
Организатор и модератор заседания - представительство Губернатора Свердловской области в органах государственной власти Российской Федерации при поддержке МИА "Россия Сегодня".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор Департамента стратегического аудита Счетной палаты Российской Федерации Антон КОСЬЯНЕНКО;
- проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Георгий ИДРИСОВ;
- директор Департамента программно-целевого планирования и эффективности бюджетных расходов Министерства финансов Российской Федерации Николай БЕГЧИН;
- вице-губернатор Свердловской области Сергей БИДОНЬКО;
- постоянный представитель Губернатора Свердловской области при Президенте Российской Федерации Александр ОВЧАРОВ.
В работе заседания также примут участие представители субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти, Федерального Собрания РФ, эксперты.
В ходе мероприятия будут представлены успешные региональные практики реализации Национальных проектов, обсуждены вопросы проведения мониторинга и контроля за исполнением Национальных проектов, а также рассмотрен порядок их финансирования.
Организатор и модератор заседания - представительство Губернатора Свердловской области в органах государственной власти Российской Федерации при поддержке МИА "Россия Сегодня".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/