В Костромской области двух медиков будут судить из-за смерти ребенка

ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Фельдшер скорой помощи и врач-педиатр окружной больницы предстанут перед судом в Костромской области из-за смерти годовалого ребенка, которому не была оказана квалифицированная медицинская помощь, сообщает в пятницу прокуратура региона.

По данным прокуратуры, утром 14 октября 2018 года в скорую помощь Галичской окружной больницы поступил вызов об оказании неотложной помощи ребенку 2016 года рождения.

"Прибывший на место фельдшер не провела полный и объективный осмотр ребенка, применила к ребенку лекарственный препарат при отсутствии показаний, а также внесла в карту вызова отметку об улучшении состояния ребенка, что не соответствовало действительности, в результате чего своевременная госпитализация ребенка проведена не была", - говорится в сообщении.

Днем того же дня состояние ребенка ухудшилось, и мать обратилась с ним в больницу.

"Однако врачом-педиатром диагноз и состояние ребенка были оценены неверно, процесс госпитализации малолетнего был необоснованно затянут, в течение практически получаса медицинская помощь ребенку не оказывалась. В результате вышеуказанных нарушений со стороны медицинских работников ребенок скончался в отделении реанимации от острой генерализованной вирусно-бактериальной инфекции в 17 часов 14 октября 2018 года", - сообщает прокуратура.

В отношении фельдшера скорой помощи и врача-педиатра окружной больницы было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.