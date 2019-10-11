В аэропорту Тбилиси нашли багаж с 23 килограммами марихуаны

ТБИЛИСИ, 11 окт – РИА Новости. Грузинские правоохранители обнаружили в Тбилисском международном аэропорту багаж с 23 килограммами марихуаны, сообщила в пятницу служба доходов Минфина.
"В результате осмотра багажа гражданина Д.Д. рентгенным сканером было обнаружено 23 килограмма марихуаны",- говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Материалы дела переданы криминальному департаменту МВД Грузии. Следствие ведется по статьям "незаконное приобретение, хранение и перевоз наркотических средств" и "незаконный ввоз наркотиков в особо крупном размере".