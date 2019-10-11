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РИА Новости

Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения

16:23 11.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об озвученной лидером Украины Владимиром Зеленским идее поменять последовательность пунктов минских соглашений, заявил, что в этом вопросе важно мнение не только участников "нормандского формата", но и республик Донбасса.
Накануне в ходе пресс-марафона Зеленский заявил, что Киев не устраивает "весь тот порядок, который есть в минском документе" и что этот вопрос нужно обсудить в "нормандском формате".
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"Здесь есть вопрос, как к этому относится Москва, и это важный вопрос. Помимо Москвы еще важно, как к этому относится Берлин, как к этому относится Париж. Но есть еще один важный вопрос: как к этому относятся две республики. Об этом нельзя не помнить, нельзя об этом забывать, это нельзя игнорировать", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос об отношении Москвы к словам Зеленского о том, что он хотел бы поменять последовательность пунктов Минских соглашений.
На просьбу уточнить, готова ли Россия обсуждать такую возможность, представитель Кремля подчеркнул: "Об этом пока никто речи не ведет".
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"Для этого кто-то должен официально сказать, что он выходит из минского плана действий. То есть, хорошо, означает ли это, что Украина выходит из минского плана действий? Тогда это будет совсем другая модальность, и чтобы после этой модальности говорить о чем-то другом, помимо всего прочего нужно будет говорить и с представителями двух республик", - продолжил пресс-секретарь президента РФ.
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Реакция на события на УкраинеДонбассВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВ мире
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