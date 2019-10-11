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РИА Новости

МИД прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе

16:21 11.10.2019 (обновлено: 17:26 11.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Москва разочарована срывом Киевом повторного разведения сил в Донбассе, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.
В ведомстве напомнили, что первое разведение состоялось и было зафиксировано ОБСЕ в ноябре 2016 года.
"Однако позднее Вооруженные силы Украины практически полностью заняли эти территории", — добавляется в сообщении.
Договоренность о повторном отводе была достигнута 1 октября этого года на заседании контактной группы в Минске. Тогда же был утвержден план-график с началом разведения 7 октября.
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"Начиная с этого дня на протяжении всей текущей недели ополченцы в присутствии наблюдателей ОБСЕ ежедневно подавали условные сигналы, на которые украинская сторона не реагировала. Таким образом, остается невыполненным решение нормандского саммита в Берлине 2016 года", — резюмировали в МИД.
Тем не менее Россия надеется, что украинская сторона "в ближайшее время предпримет необходимые усилия для реализации своих обязательств в рамках контактной группы и нормандского формата, что позволит придать импульс процессу мирного урегулирования внутриукраинского конфликта".
В Москве не раз подчеркивали, что дату проведения встречи в нормандском формате можно будет обсуждать только после разведения сил в регионе.
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