МИД прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Москва разочарована срывом Киевом повторного разведения сил в Донбассе, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

В ведомстве напомнили, что первое разведение состоялось и было зафиксировано ОБСЕ в ноябре 2016 года.

"Однако позднее Вооруженные силы Украины практически полностью заняли эти территории", — добавляется в сообщении.

Договоренность о повторном отводе была достигнута 1 октября этого года на заседании контактной группы в Минске. Тогда же был утвержден план-график с началом разведения 7 октября.

"Начиная с этого дня на протяжении всей текущей недели ополченцы в присутствии наблюдателей ОБСЕ ежедневно подавали условные сигналы, на которые украинская сторона не реагировала. Таким образом, остается невыполненным решение нормандского саммита в Берлине 2016 года", — резюмировали в МИД.

Тем не менее Россия надеется, что украинская сторона "в ближайшее время предпримет необходимые усилия для реализации своих обязательств в рамках контактной группы и нормандского формата, что позволит придать импульс процессу мирного урегулирования внутриукраинского конфликта".