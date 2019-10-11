Горбачев поздравил Нобелевского лауреата, получившего премию мира

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али с присуждением Нобелевской премии мира и выразил надежду, что предпринятые им шаги будут способствовать установлению долгосрочного мира на северо-востоке Африки.

Михаил Горбачев является лауреатом Нобелевской премии мира за 1990 год. Он получил награду "в знак признания его роли в мирном процессе".

Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград и согласно завещанию ее основателя церемония вручения премии мира проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме - в день кончины основателя Нобелевских премий 10 декабря.