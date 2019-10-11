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РИА Новости

Горбачев поздравил Нобелевского лауреата, получившего премию мира

16:20 11.10.2019 (обновлено: 16:40 11.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев . Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али с присуждением Нобелевской премии мира и выразил надежду, что предпринятые им шаги будут способствовать установлению долгосрочного мира на северо-востоке Африки.
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Нобелевский комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.
"Я надеюсь, что предпринятые вами шаги будут способствовать установлению долгосрочного мира на северо-востоке Африки, расширению сотрудничества между государствами региона. В конечном счете ликвидация этого очага напряженности будет также содействовать осуществлению начатых вами реформ внутри страны", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте "Горбачев-Фонда".
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14:52РИА Новости
Косачев назвал лауреата Нобелевской премии мира не худшим из кандидатов
Михаил Горбачев является лауреатом Нобелевской премии мира за 1990 год. Он получил награду "в знак признания его роли в мирном процессе".
Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград и согласно завещанию ее основателя церемония вручения премии мира проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме - в день кончины основателя Нобелевских премий 10 декабря.
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Нобелевская неделя — 2019Нобелевская премияМихаил ГорбачевАфрикаРИА Наука
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