ВТБ презентовал на FINOPOLIS 2019 результаты применения Open API

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Банк ВТБ представил на проходящем в Сочи форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019. результаты масштабного исследования использования российского опыта применения Open API в банковском секторе, сообщает пресс-служба банка.

Исследование перспектив открытых API в отечественном финансовом секторе основывалось на опросе 25 банков, входящих в топ-100 российского рынка.

API представляют собой программные интерфейсы взаимодействия между информационными системами и подразделяются на две основные категории: внутренние и публичные (или открытые). Внутренние API используются для унификации взаимодействия подразделений внутри организации, они помогают экономить затраты и повышать эффективности работы. Подвидом публичных API можно считать партнерские программные интерфейсы, доступные внешним провайдерам с определенными ограничениями.

Открытые API уже внесли серьезный вклад в развитие ряда крупнейших интернет-компаний, таких как Google, Amazon или Netflix, а теперь становятся двигателем финансовых инноваций. Открытые API дают возможность расширить клиентскую базу (47%), а также получить дополнительный доход (17%), отметили банкиры, участвующие в опросе. Лишь менее 10% респондентов определенно заявили, что использование публичных API они не планируют.

Через API могут предоставляться информационные или платёжные сервисы, а также данные для построения внешних сервисов. Это могут быть как продуктовые сервисы, например, калькулятор для расчёта кредитов, так и сервисы для получения выписок и совершения платежей.

"Формирование банком инфраструктуры, технологий и бизнес-моделей для работы с открытыми API позволит не только значительно расширить возможности партнеров и, в конечном итоге, банка более точно адресовать потребности самого широкого круга клиентов, снизить издержки на реализацию специализированных вертикальных сервисов, но и во многом переопределить стратегию развития собственных информационных систем в сторону более эффективной интеграционной и платформенной архитектуры. Именно такой подход позволит кратно увеличить отдачу от весьма значительных инвестиций в ИТ-составляющую развития современного банка, обеспечивая реальную возможность многократного переиспользования создаваемых систем и решений", - сказал начальник управления цифровой трансформации банка ВТБ Алексей Чубарь.

По словам главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента брокерского обслуживания Владимира Потапова, развитие цифровых каналов является стратегическим приоритетом ВТБ Капитал Инвестиции.