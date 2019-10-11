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РИА Новости

ВТБ презентовал на FINOPOLIS 2019 результаты применения Open API

16:19 11.10.2019 (обновлено: 16:21 11.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПавильон группы ВТБ в "Экспофоруме" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Павильон группы ВТБ в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Банк ВТБ представил на проходящем в Сочи форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019. результаты масштабного исследования использования российского опыта применения Open API в банковском секторе, сообщает пресс-служба банка.
Исследование перспектив открытых API в отечественном финансовом секторе основывалось на опросе 25 банков, входящих в топ-100 российского рынка.
API представляют собой программные интерфейсы взаимодействия между информационными системами и подразделяются на две основные категории: внутренние и публичные (или открытые). Внутренние API используются для унификации взаимодействия подразделений внутри организации, они помогают экономить затраты и повышать эффективности работы. Подвидом публичных API можно считать партнерские программные интерфейсы, доступные внешним провайдерам с определенными ограничениями.
Открытые API уже внесли серьезный вклад в развитие ряда крупнейших интернет-компаний, таких как Google, Amazon или Netflix, а теперь становятся двигателем финансовых инноваций. Открытые API дают возможность расширить клиентскую базу (47%), а также получить дополнительный доход (17%), отметили банкиры, участвующие в опросе. Лишь менее 10% респондентов определенно заявили, что использование публичных API они не планируют.
Логотип банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме
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Через API могут предоставляться информационные или платёжные сервисы, а также данные для построения внешних сервисов. Это могут быть как продуктовые сервисы, например, калькулятор для расчёта кредитов, так и сервисы для получения выписок и совершения платежей.
"Формирование банком инфраструктуры, технологий и бизнес-моделей для работы с открытыми API позволит не только значительно расширить возможности партнеров и, в конечном итоге, банка более точно адресовать потребности самого широкого круга клиентов, снизить издержки на реализацию специализированных вертикальных сервисов, но и во многом переопределить стратегию развития собственных информационных систем в сторону более эффективной интеграционной и платформенной архитектуры. Именно такой подход позволит кратно увеличить отдачу от весьма значительных инвестиций в ИТ-составляющую развития современного банка, обеспечивая реальную возможность многократного переиспользования создаваемых систем и решений", - сказал начальник управления цифровой трансформации банка ВТБ Алексей Чубарь.
По словам главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента брокерского обслуживания Владимира Потапова, развитие цифровых каналов является стратегическим приоритетом ВТБ Капитал Инвестиции.
"Мы создали инвестиционную платформу и готовы предоставить к ней доступ партнерам, используя OpenAPI. Уже реализованы два крупных проекта: запущена инвестиционная площадка на сайте РБК Quote, организован доступ клиентов Почта Банка к брокерским услугам ВТБ. В финальной стадии проработки находится еще один важный для рынка проект. После того, как они пройдут тестирование и отладку, мы готовы будем предложить наш открытый API партнерам для сотрудничества по самым различным направлениям. Банк ВТБ первый и пока единственный банк в России, который использовал OpenAPI для развития рынка инвестиционных продуктов", - отметил Потапов.
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