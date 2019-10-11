Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T16:19Z
https://ria.ru/20191011/1559683239.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155968/30/1559683067_0:0:1799:1012_1036x0_80_0_0_a8bb751a69bd091a4d7571402826294c.jpg
РИА Новости

Более 15 тыс. заявок подано на новую специализацию конкурса "Лидеры России"

16:19 11.10.2019
102
© Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»Более 15 тыс. заявок подано на новую специализацию конкурса "Лидеры России"
Более 15 тыс. заявок подано на новую специализацию конкурса Лидеры России
© Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Поступило более 15 тысяч заявок на участие в специализации "Финансы и технологии" конкурса управленцев "Лидеры России – 2020", рассказал Герман Греф, наставник и куратор нового направления, президент и председатель правления ПАО "Сбербанк России". Об этом сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
Из требований к участникам – управленческий опыт не менее пяти лет (для участников до 35 лет – два года опыта работы на руководящей должности) и возраст до 50 лет.
Победители получат возможность продвинуться по карьерной лестнице и работать в компаниях экосистемы Сбербанка.
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак
8 октября, 14:05Культура
Лошак предложила включить направление культуры в конкурс "Лидеры России"
"Кроме того, они получат менторов из числа топ-менеджеров Сбербанка, а также компаний-партнеров. Мы также предоставим возможность пройти обучение по нашей программе развития цифровых навыков. Но самое главное – это возможность общения с людьми, которые определяют техническую и финансовую политику страны", – отметил Герман Греф.
По его словам, запуск специализации "Финансы и технологии" обусловлен стратегической задачей цифровизации банковских услуг на всей территории страны. Из числа участников конкурса будут отобраны сильные управленцы, способные стать лидерами цифровой трансформации.
Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению Президента России.
010000
Обсудить 0
"Лидеры России"Герман ГрефРоссияОбщество
Рекомендуем
Платежная карта из чистого золота, выпушенная Королевским монетным двором
В Великобритании начали выпускать банковские карты из чистого золота
РИА
Новости
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала, как будет выглядеть финансовый рынок в 2035 году
Город Пенза. Архив
Пензенская область планирует увеличить к 2024 году экспорт АПК в два раза
Грузовики Камаз
ВЭБ профинансирует поставки продукции "Камаза" в Туркменистан
Лента
новостей
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Mitsubishi интересуется локализацией в России производства газовых турбин
Генеральный директор ФГУП Почта России Николай Подгузов
Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
Стоянка автомобилей такси в Москве
"Яндекс.Такси" отозвал ходатайство на покупку активов "Везет"
Подписание соглашения между Ростехом и Внешэкономбанком
Кипр станет для "Ростеха" новой площадкой возможности реализации проектов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина пожурила Грефа за активную скупку технологических компаний
Ресторан быстрого питания Бургер Кинг
"Бургер кинг" пожаловался на "Макдональдс" в ФАС из-за рекламы наггетсов
Азовский морской порт
В морском порту Азов построят крупный зерновой терминал
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ запустил кредитный чат-бот для МСБ, облегчающий оформление кредита
Москва
В Москве пройдет конференция по маркетинговой и продуктовой аналитике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:38Экс-посол США на Украине заявила, что Трамп продавливал ее увольнение
20:37Назарбаев готовит выставку своих картин
20:32В Москве мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк
20:26Лукашенко отметил неоценимый вклад Леонова в освоение Вселенной
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
Лента новостейМолния