Более 15 тыс. заявок подано на новую специализацию конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Поступило более 15 тысяч заявок на участие в специализации "Финансы и технологии" конкурса управленцев "Лидеры России – 2020", рассказал Герман Греф, наставник и куратор нового направления, президент и председатель правления ПАО "Сбербанк России". Об этом сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
Из требований к участникам – управленческий опыт не менее пяти лет (для участников до 35 лет – два года опыта работы на руководящей должности) и возраст до 50 лет.
Победители получат возможность продвинуться по карьерной лестнице и работать в компаниях экосистемы Сбербанка.
"Кроме того, они получат менторов из числа топ-менеджеров Сбербанка, а также компаний-партнеров. Мы также предоставим возможность пройти обучение по нашей программе развития цифровых навыков. Но самое главное – это возможность общения с людьми, которые определяют техническую и финансовую политику страны", – отметил Герман Греф.
По его словам, запуск специализации "Финансы и технологии" обусловлен стратегической задачей цифровизации банковских услуг на всей территории страны. Из числа участников конкурса будут отобраны сильные управленцы, способные стать лидерами цифровой трансформации.
Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению Президента России.