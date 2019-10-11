Более 15 тыс. заявок подано на новую специализацию конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Поступило более 15 тысяч заявок на участие в специализации "Финансы и технологии" конкурса управленцев "Лидеры России – 2020", рассказал Герман Греф, наставник и куратор нового направления, президент и председатель правления ПАО "Сбербанк России". Об этом сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".

Из требований к участникам – управленческий опыт не менее пяти лет (для участников до 35 лет – два года опыта работы на руководящей должности) и возраст до 50 лет.

Победители получат возможность продвинуться по карьерной лестнице и работать в компаниях экосистемы Сбербанка.

"Кроме того, они получат менторов из числа топ-менеджеров Сбербанка, а также компаний-партнеров. Мы также предоставим возможность пройти обучение по нашей программе развития цифровых навыков. Но самое главное – это возможность общения с людьми, которые определяют техническую и финансовую политику страны", – отметил Герман Греф.

По его словам, запуск специализации "Финансы и технологии" обусловлен стратегической задачей цифровизации банковских услуг на всей территории страны. Из числа участников конкурса будут отобраны сильные управленцы, способные стать лидерами цифровой трансформации.