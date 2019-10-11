У Кремля нет официальной информации о планах Киева по миротворцам

АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Российская сторона не имеет официальной информации о намерении Киева разместить миротворцев на российско-украинской границе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании разместить миротворцев на российско-украинской границе и вопрос о готовности Москвы к подобному шагу.