Песков рассказал о подготовке саммита в "нормандском" формате

АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Подготовка к саммиту в "нормандском" формате по Украине идет на уровне помощников президентов, после ее завершения лидеры сами решат вопрос о дате встречи, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Идет, безусловно, она идет на уровне помощников президентов. Работу еще предстоит завершить, еще предстоит понять, что может считаться всеми сторонами завершенной подготовкой к этому саммиту. И потом уже президенты будут самостоятельно принимать решение по дате такой встречи", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, ведется ли подготовка к саммиту.

Говоря о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, что дата саммита может быть озвучена на следующей неделе, а сам саммит может пройти в ноябре, представитель Кремля отметил: "Да, мы слышали, что он это сказал".