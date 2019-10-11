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РИА Новости

Песков рассказал о подготовке саммита в "нормандском" формате

16:12 11.10.2019 (обновлено: 16:29 11.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Подготовка к саммиту в "нормандском" формате по Украине идет на уровне помощников президентов, после ее завершения лидеры сами решат вопрос о дате встречи, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Идет, безусловно, она идет на уровне помощников президентов. Работу еще предстоит завершить, еще предстоит понять, что может считаться всеми сторонами завершенной подготовкой к этому саммиту. И потом уже президенты будут самостоятельно принимать решение по дате такой встречи", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, ведется ли подготовка к саммиту.
Говоря о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, что дата саммита может быть озвучена на следующей неделе, а сам саммит может пройти в ноябре, представитель Кремля отметил: "Да, мы слышали, что он это сказал".
"Это все зависит от того, что я сказал только что", - добавил Песков на просьбу уточнить, готова ли российская сторона к проведению саммита в эти сроки или пока об этом говорить преждевременно.
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