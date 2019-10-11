В Ивановской области осужденный за наркотики журналист вышел из колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Журналист Андрей Евгеньев освободился из колонии в Ивановской области, где отбывал срок за незаконный оборот наркотиков, сообщил РИА Новости представитель ГТРК "Ивтелерадио".

Евгеньев был осужден на три года за распространение наркотиков. Свою вину он не признал и, находясь с октября 2017 года в колонии в Ивановской области, пытался добиться пересмотра дела. В августе 2019 года Палехский районный суд Ивановской области отказал ему в УДО.

"Да, вышел, подтверждаю", - сообщил РИА Новости представитель телекомпании, бывший коллега Евгеньева. На ГТРК осужденный журналист проработал несколько лет.

Подробное расследование этого дела провели журналисты телеканала RT после нашумевшей истории с Иваном Голуновым. По их данным, молодой журналист начинал работу на ивановском телевидении, побывал в армии, оказался в эпицентре событий, связанных с вхождением Крыма в состав России, имел награды. В 2016 году Евгеньев переехал в Москву и устроился редактором соцсетей на телеканал "Звезда". В октябре того же года он был задержан.

По версии полиции, его задержали за связь с наркоторговцем, правоохранители обнаружили в кармане его куртки наркотики. По версии Евгеньева, зафиксированной в материалах суда, наркотики ему были подброшены при задержании, в ходе которого он был избит. Экспертиза не нашла каких-либо следов контактов Евгеньева с наркотиками. Из-за нестыковок суд возвращал дело в прокуратуру на доследование.

Осенью 2017 года Андрей Евгеньев все же был приговорен к трем годам колонии общего режима. Приговор был оспорен в судах высшей инстанции, но вердикт не изменился.