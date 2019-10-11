Губернатор призвал жителей Екатеринбурга принять участие в опросе по храму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с обращением к жителям Екатеринбурга, в котором призвал их в воскресенье прийти на опросные пункты и проголосовать за место расположения храма святой Екатерины, завершив тем самым многолетние споры, сообщает департамент информационной политики региона.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма. Опрос назначен на 13 октября. В опросный лист войдут две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом.

"Сегодня наша общая задача — завершить многолетние споры и прийти к единому мнению. Сторонникам различных концепций сегодня нужно найти точку соприкосновения. И лучшая возможность для этого — участие в опросе. Со своей стороны мы — и областные, и городские власти — понимаем свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу. Поэтому мы принимаем все меры для того, чтобы опрос прошел открыто и честно, чтобы ни у кого не осталось сомнений в достоверности его результатов", - приводятся в сообщении слова Куйвашева.

По словам губернатора, волнения вокруг этого вопроса не утихают почти целое десятилетие. За эти годы рассматривались разные варианты размещения будущего кафедрального собора, готовились разные проекты, но ни один из них не нашел отклика у абсолютного большинства горожан.

"При этом я убежден, все вы понимаете, что строительство храма во имя святой великомученицы Екатерины — важный шаг к сохранению нашей самоидентичности. Это важный шаг на пути восстановления исторической справедливости. Собор станет не просто знаковым объектом для верующих, он станет нашей достопримечательностью, духовным и культурным символом Свердловской области", - подчеркнул Куйвашев.