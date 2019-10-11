Кадыров выразил соболезнования близким космонавта Леонова

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким скончавшегося легендарного космонавта Алексея Леонова, отметив, что относился к нему с большим уважением.

Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Леоновым вышел в космос 18 марта 1965 года во время полета космического корабля "Восход-2" в 1965 году. За проявленное мужество и героизм Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".