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РИА Новости

Кадыров выразил соболезнования близким космонавта Леонова

16:09 11.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Леонов
Алексей Леонов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким скончавшегося легендарного космонавта Алексея Леонова, отметив, что относился к нему с большим уважением.
Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Алексей Леонов умер в пятницу в Москве на 86-м году жизни.
Алексей Леонов
14:55РИА Новости
Источник рассказал о состоянии здоровья Леонова перед смертью
"Завершился жизненный путь летчика-космонавта Алексея Леонова. Он первым побывал в открытом космосе. Мы были лично знакомы. И я с большим уважением относился к нему. Алексей Архипович был одним из членов экипажа "Союз"-"Аполлон". Искренно соболезную родным и близким", - написал он в Twitter.
Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Леоновым вышел в космос 18 марта 1965 года во время полета космического корабля "Восход-2" в 1965 году. За проявленное мужество и героизм Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
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