Звезда "Мстителей" рассказала, что могла сыграть Кхалиси в "Игре престолов"

"Я проходила прослушивание для "Игры престолов". Читала кусок из сценария, когда Кхалиси вошла в пламя, а затем вышла "неопалимой" и зачитала огромную речь. Пробы проходили в очень маленькой комнате с режиссером. У меня не было даже суфлера, который бы подсказывал текст. Это был самый длинный монолог, который я когда-либо произносила. Получилось ужасно плохо", — рассказала Олсен.