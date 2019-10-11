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РИА Новости
Культура

Звезда "Мстителей" рассказала, что могла сыграть Кхалиси в "Игре престолов"

18:34 11.10.2019
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© AFP 2019 / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Dimitrios Kambouris, Bighead Littlehead (2011-2019)Элизабет Олсен и Эмилия Кларк
Элизабет Олсен и Эмилия Кларк
© AFP 2019 / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Dimitrios Kambouris, Bighead Littlehead (2011-2019)
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американская актриса Элизабет Олсен, известная по роли Алой ведьмы в "Мстителях", рассказала о том, что пробовалась на роль Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", сообщает Daily Mail.

"Я проходила прослушивание для "Игры престолов". Читала кусок из сценария, когда Кхалиси вошла в пламя, а затем вышла "неопалимой" и зачитала огромную речь. Пробы проходили в очень маленькой комнате с режиссером. У меня не было даже суфлера, который бы подсказывал текст. Это был самый длинный монолог, который я когда-либо произносила. Получилось ужасно плохо", — рассказала Олсен.

Шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс рассказывали, что когда начинали работать над проектом, заменили 90% актеров, которых первоначально выбрали для пилота.
Актриса дальше не стала комментировать эту историю, поэтому до сих пор неизвестно, пробовалась она на роль Матери драконов в пилотную серию, которую снял Томас Маккарти, или в первый эпизод уже оригинального сериала, выпущенный Тимоти Ван Паттеном .
В итоге в пилоте Дейнерис Таргариен изобразила британская актриса Тамзин Мерчант ("Тюдоры", "Карнивал Роу"), которую потом заменила Эмилия Кларк.
Кадр из сериала Игра престолов
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КультураКино и сериалыНовости культурыЭмилия Кларк
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