Первая подлодка "Варшавянка" для ТОФ завершила морские госиспытания

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Адмиралтейские верфи" завершили морской этап государственных испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") под названием "Петропавловск-Камчатский" для Тихоокеанского флота, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.

"Корабль успешно выполнил программу испытаний, включая запланированные погружения. Все системы подводной лодки работали в штатном режиме, подтвердив заявленные тактико-технические характеристики", - говорится в сообщении.

Сейчас на корабле проводится ревизия, за которой последует чистовая отделка. Тем временем государственная комиссия приступит к оформлению приемного акта. Заводские ходовые испытания корабль прошел в августе – сентябре этого года.