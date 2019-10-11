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РИА Новости
Новое оружие России

Первая подлодка "Варшавянка" для ТОФ завершила морские госиспытания

16:08 11.10.2019 (обновлено: 17:15 11.10.2019)
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© Фото : Адмиралтейские верфиГосиспытания первой подлодки "Варшавянка" для ТОФ
Госиспытания первой подлодки Варшавянка для ТОФ
© Фото : Адмиралтейские верфи
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Адмиралтейские верфи" завершили морской этап государственных испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") под названием "Петропавловск-Камчатский" для Тихоокеанского флота, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.
"Корабль успешно выполнил программу испытаний, включая запланированные погружения. Все системы подводной лодки работали в штатном режиме, подтвердив заявленные тактико-технические характеристики", - говорится в сообщении.
Государственные испытания длились неделю: "Петропавловск-Камчатский" вышел в море 4 октября и вернулся 10-го.
Сейчас на корабле проводится ревизия, за которой последует чистовая отделка. Тем временем государственная комиссия приступит к оформлению приемного акта. Заводские ходовые испытания корабль прошел в августе – сентябре этого года.
Черная дыра в море: подлодка Петропавловск-Камчатский вышла на испытания
17 августа, 12:03РИА Новости
"Черная дыра" в море: "Петропавловск-Камчатский" вышел на испытанияНовейшая дизель-электрическая подлодка "Петропавловск-Камчатский" вышла на заводские ходовые испытания. Субмарина покинула причал "Адмиралтейских верфей" в Санкт-Петербурге и направилась в акваторию Балтийского моря 16 августа.
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Новое оружие РоссииТихоокеанский флот ВМФ РоссииМоскваПетропавловск-КамчатскийБезопасность
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