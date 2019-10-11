В ЛНР заявили, что обнаружили ЗРК "Бук" на позициях украинских силовиков

ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Украинские силовики разместили зенитно-ракетный комплекс "Бук" на позициях в Донбассе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"Противник продолжает использовать перемирие для наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения тяжелого вооружения в зоне карательной операции… В районе населенного пункта Новоастраханское отмечено нахождение зенитно-ракетного комплекса "Бук"… На окраине населенного пункта Боровеньки военнослужащие 44 артиллерийской бригады расположили три единицы 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-Б", - сказал Осадчий.

По его словам, украинские силовики используют также объекты гражданской инфраструктуры для размещения военной техники, чем подвергают опасности жителей районов. Разведка Народной милиции ЛНР с начала этой недели обнаружила бронетехнику вблизи жилых домов в подконтрольных Киеву населенных пунктах Троицкое, Передельское, Макарово, Станица Луганская, Новотошковское, Катериновка, Кряковка, добавил Осадчий.

"С целью недопущения вскрытия техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БПЛА миссии ОБСЕ, выполняющих полеты над оккупированной вооруженными формированиями Украины территорией", - заявил Осадчий.

По данным Народной милиции, на этой неделе маневренная группа РЭБ силовиков вела радиоподавление каналов управления беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Светлодарской дуги, вследствие чего, по словам Осадчего, беспилотник вынужден был прекратить полет.

"Подобные действия показывают нежелание украинских силовиков способствовать мирному процессу и направлены на срыв достигнутых в Минске мирных инициатив по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.