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РИА Новости

В ЛНР заявили, что обнаружили ЗРК "Бук" на позициях украинских силовиков

16:07 11.10.2019 (обновлено: 16:15 11.10.2019)
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© Министерство обороны УкраиныУкраинский ЗРК Бук-М1
Украинский ЗРК Бук-М1
© Министерство обороны Украины
Украинский ЗРК Бук-М1 . Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Украинские силовики разместили зенитно-ракетный комплекс "Бук" на позициях в Донбассе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Противник продолжает использовать перемирие для наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения тяжелого вооружения в зоне карательной операции… В районе населенного пункта Новоастраханское отмечено нахождение зенитно-ракетного комплекса "Бук"… На окраине населенного пункта Боровеньки военнослужащие 44 артиллерийской бригады расположили три единицы 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-Б", - сказал Осадчий.
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Силовики разместили артиллерию вблизи домов в Донбассе, заявили в ДНР
По его словам, украинские силовики используют также объекты гражданской инфраструктуры для размещения военной техники, чем подвергают опасности жителей районов. Разведка Народной милиции ЛНР с начала этой недели обнаружила бронетехнику вблизи жилых домов в подконтрольных Киеву населенных пунктах Троицкое, Передельское, Макарово, Станица Луганская, Новотошковское, Катериновка, Кряковка, добавил Осадчий.
"С целью недопущения вскрытия техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БПЛА миссии ОБСЕ, выполняющих полеты над оккупированной вооруженными формированиями Украины территорией", - заявил Осадчий.
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Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
По данным Народной милиции, на этой неделе маневренная группа РЭБ силовиков вела радиоподавление каналов управления беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Светлодарской дуги, вследствие чего, по словам Осадчего, беспилотник вынужден был прекратить полет.
"Подобные действия показывают нежелание украинских силовиков способствовать мирному процессу и направлены на срыв достигнутых в Минске мирных инициатив по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.
Он добавил, что за неделю Народная милиция ЛНР сбила в Донбассе один беспилотный летательный аппарат украинских силовиков. По словам Осадчего, на фото- и видеоматериалах, снятых с БПЛА, зафиксированы огневые позиции минометных расчетов силовиков, находящихся в боеготовности, а также патруль миссии ОБСЕ. "Обращаюсь к представителям миссии ОБСЕ с призывом отразить данное нарушение в своих отчетах", - сказал Осадчий.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРБук (зенитный ракетный комплекс)Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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