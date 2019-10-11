В Чувашии впервые проходит IV спартакиада "Кадеты Приволжья-2019"

ЧЕБОКСАРЫ, 11 окт – РИА Новости. Соревнования IV спартакиады "Кадеты Приволжья-2019" впервые стартовали в Чувашском кадетском корпусе имени А. В. Кочетова в Чебоксарах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы Чувашии.

Спартакиада проходит в ПФО в рамках реализации военно-патриотического проекта "КаДетство". В ней принимают участие более 120 кадетов из Чувашии, Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Пермского края и Нижегородской области. В течение двух дней участники покажут свои навыки и умения в интеллектуальных и творческих конкурсах, в военно-прикладных и спортивных состязаниях.

"Спартакиада, которую сегодня проводим, призвана дать дополнительный стимул к повышению образовательного уровня, физической специальной подготовки ребят. Спартакиада кадетских корпусов — это и повод для того, чтобы оценить тот вклад, который делают регионы в воспитание детей, оценить сами кадетские корпуса", — сказал заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев на торжественной церемонии открытия спартакиады.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, в свою очередь, что государственная политика президента направлена на пропаганду и поддержку спорта и здорового образа жизни.

"Поэтапно, пошагово и в федеральных, и региональных программах предусматриваются средства, чтобы дети с раннего возраста имели возможность заниматься спортом, развивались физически и нравственно", - сказал Игнатьев.