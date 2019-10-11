Эксперт назвал возможные ответные меры России на выход США из ДРСМД

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ответными мерами России на выход США из ДРСМД и возможное размещение ракет средней дальности в Европе может стать перезапуск проекта боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) и укрепление воздушно-космической обороны на западных рубежах страны, заявил РИА Новости в пятницу военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее в пятницу на саммите в Ашхабаде президент России Владимир Путин заявил, что не получил ответа на свое обращение к мировым лидерам о моратории на размещение ракет средней дальности. Российский президент полагает, что Штаты намеренно не отвечают, а союзники США без них ничего ответить не могут. Путин заявил, что Москва не собиралась размещать ракеты средней дальности, однако теперь будет "работать над этим", потому что такие ракеты появились у американцев.

Коротченко отметил, что в случае развертывания американских ракет средней дальности не только в Азии, но и в Европе России придется пойти на крайние меры, в частности возродить проект БЖРК "Баргузин".

"Очевидно, предстоит реализовать две программы в рамках строительства стратегических ядерных сил в России: перезапуск программы БЖРК с твердотопливными баллистическими ракетами, который будет невозможно поразить на начальном этапе", - сказал эксперт.

Собеседник агентства пояснил, что американские спутники не смогут обнаружить ракетный поезд, который будет курсировать между Москвой и Владивостоком и внешне ничем не отличаться от обычных железнодорожных составов. Коротченко подчеркнул, что данный комплекс может быть создан в короткие сроки, учитывая уже имеющиеся у России наработки в этой сфере.

Новый "пионер"

Эксперт также не исключил возможности создания Россией нового подвижного грунтового ракетного комплекса средней дальности.

"Это будет новый проект, но учитывая, что у нас уже были "Пионеры" (ПГРК РСД-10), сохранились конструкторские площадки и производственные мощности, мы сможем быстро создать данное оружие на уже на новом уровне технологического развития", - сказал Коротченко.

Он подчеркнул, что это - крайние меры реагирования, на которые Москва может пойти лишь при самом неблагоприятном развитии ситуации.

Укрепление западных границ

Среди других мер, которые Россия может предпринять в ответ на выход США из ДРСМД, эксперт назвал усиление системы воздушно-космической обороны на западной границе.

"Речь идет о развертывании дополнительной партии новейших радиолокационных станций, способных обнаруживать низколетящие и малозаметные цели, а также развертывание дополнительных полков систем ПВО С-400 и комплексов средней дальности "Бук-М3" и "Тор-М2". Это позволит нам гарантировано выявлять факты подготовки нападения на Россию и не допустить поражения целей на территории нашей страны", - пояснил Коротченко.

В 2017 году "Российская газета" сообщила со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, что работы по созданию нового российского боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" временно приостановлены.

"Баргузин" представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда. В его вагонах устанавливаются три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того, на борту размещены командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и размещен личный состав.

В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится начать атаку. Створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. В течение нескольких минут происходит запуск.