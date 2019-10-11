Крестный убитой в Саратове девочки рассказал, что она делала перед пропажей

САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. За два дня поисков девятилетней девочки в Саратове удалось проследить почти весь ее путь, и до встречи с убийцей буквально в нескольких метрах она, как обычно утром, поиграла с собакой знакомого местного жителя, и пошла дальше, рассказал РИА Новости в пятницу крестный девочки.

"Вот эта дорога, потом лесенка, в конце этой лесенки её последним видел мужик, она поигралась с его собачкой, она каждое утро с ней играет, когда в школу идёт. У него там гараж, он гуляет с собакой каждое утро, а собака у гаража бегает. Он говорит, что она так же (как обычно) поиграла и пошла. И получается, от того места до того места, где, мы теперь понимаем, он (убийца) её заманил, схватил или ещё чего-то - 25-30 метров. Но там получается не совсем на глазах, свернула за угол, и все", - сказал он.

"Да мы по этому месту… я лично раз десять проходил мимо этого гаража. В гаражи-то мы не заходили, все вокруг, за гаражами", - добавил собеседник агентства. Он признался, что двое суток почти не спал. "В голове не укладывается, до последнего надеялись… Где только ни были, весь город перерыли", - заявил крестный.

По его словам, в классе девочки примерно две трети детей сами ходят в школу, в этом микрорайоне, как в деревне, "все друг друга знают". "Тут вот она выйдет, тут поздоровалась с кем-то, там поздоровалась, её все знают, она всех знает, и она пошла в школу. Да и эта сволочь (подозреваемый) тоже отсюда", - сокрушается крестный.

Он рассказал, что девочка любила кошек и собак, занималась парусным спортом, гимнастикой. "Я помню, мы с ними семьями ездили в Абхазию, на гору залазили, там 4 километра в гору надо идти, там все взрослые язык на плечах, а… (она) в сланцах бегом, потом один сланец порвался, она босиком. Она активная, спортивная, она с характером таким достаточно волевым. У неё младший брат, она за младшим братом следила, ему четыре года. То есть она всегда была при деле, никогда не было такого, что она без дела где-то шатается", - вспоминает крестный.