МИД пообещал ответить на закрытие Эстонией въезда активистам МГЕР

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. МИД РФ пообещал "не оставить без ответа" закрытие Эстонией въезда в страну четверым активистам "Молодой гвардии Единой России" и призвал правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы обратить внимание на эту ситуацию.
По информации МИД РФ, одна из участниц общественной организации "Молодая гвардия Единой России" внесена Таллином в список лиц, которым запрещен на десятилетний срок въезд на территорию Эстонской Республики. На сайте МВД Эстонии в соответствующей базе данных обозначены аналогичные рестрикции в отношении еще трёх её коллег по работе в этом движении, сообщил МИД.
"Считаем, что отказ во въезде в шенгенскую зону активистам российской НКО является очередной недружественной акцией "визового произвола", к которому Эстония регулярно прибегает в отношении неугодных ей представителей гражданского общества, а также историков и журналистов из России. Призываем профильные правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы обратить самое пристальное внимание на это обстоятельство. Со своей стороны, не оставим действия эстонских властей без ответа", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.