Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T16:02Z
https://ria.ru/20191011/1559681697.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/16/1556161680_0:7:3071:1734_1036x0_80_0_0_3505fa7eda3e236878750609d364ee38.jpg
РИА Новости

МИД пообещал ответить на закрытие Эстонией въезда активистам МГЕР

15:56 11.10.2019 (обновлено: 16:02 11.10.2019)
992
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. МИД РФ пообещал "не оставить без ответа" закрытие Эстонией въезда в страну четверым активистам "Молодой гвардии Единой России" и призвал правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы обратить внимание на эту ситуацию.
По информации МИД РФ, одна из участниц общественной организации "Молодая гвардия Единой России" внесена Таллином в список лиц, которым запрещен на десятилетний срок въезд на территорию Эстонской Республики. На сайте МВД Эстонии в соответствующей базе данных обозначены аналогичные рестрикции в отношении еще трёх её коллег по работе в этом движении, сообщил МИД.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
4 октября, 02:12РИА Новости
Госдеп прокомментировал практику отказа в визах россиянам
"Считаем, что отказ во въезде в шенгенскую зону активистам российской НКО является очередной недружественной акцией "визового произвола", к которому Эстония регулярно прибегает в отношении неугодных ей представителей гражданского общества, а также историков и журналистов из России. Призываем профильные правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы обратить самое пристальное внимание на это обстоятельство. Со своей стороны, не оставим действия эстонских властей без ответа", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
862222
Обсудить 1
МИД РФЭстонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Инцидент в эфире
Сын американской ведущей едва не сорвал эфир NBC
РИА
Новости
Здание Европейского парламента в Брюсселе
Европарламент призвал соцсети к борьбе с "опасной российской пропагандой"
Морские пехотинцы США во время учений НАТО Trident Juncture 18 в Исландии
Путин прокомментировал предстоящие масштабные учения НАТО в Европе
Последствия обстрела в Донецкой области
МИД прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе
Лента
новостей
Запад между турками и курдами
Запад между турками и курдами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали включение ФБК в список иностранных агентов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала твит Трампа, процитировавшего ведущего Sputnik
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии заявили о невозможности остановить "Северный поток — 2"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения
В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о "спецподразделениях ГРУ"
Логотип телеканала RT
В Европе возмутились появлением материалов RT на сайте "для парламентариев"
Бывший Государственный секретарь США Хиллари Клинтон. 27 апреля 2018
Похоже, Клинтон возвращается, чтобы отомстить России
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД назвал признаки провокации в статье о российском спецназе в Норвегии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
19:20В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек
19:19Главы МИД Финляндии и Турции обсудили военную операцию в Сирии
19:15США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Лента новостейМолния