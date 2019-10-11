МИД пообещал ответить на закрытие Эстонией въезда активистам МГЕР

"Считаем, что отказ во въезде в шенгенскую зону активистам российской НКО является очередной недружественной акцией "визового произвола", к которому Эстония регулярно прибегает в отношении неугодных ей представителей гражданского общества, а также историков и журналистов из России. Призываем профильные правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы обратить самое пристальное внимание на это обстоятельство. Со своей стороны, не оставим действия эстонских властей без ответа", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.