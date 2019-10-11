Конте поздравил премьера Эфиопии с Нобелевской премией мира

"Мои самые горячие поздравления моему большому другу и мужественному государственному деятелю Абию Ахмеду Али. Нобелевская премия мира – это признание его сильного лидерства в претворении в жизнь желания мира народа целого региона. Италия есть и будет на твоей стороне!" - написал Конте в Twitter .

Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе". Комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.

Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград и согласно завещанию ее основателя церемония вручения премии мира проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме - в день кончины основателя Нобелевских премий 10 декабря. Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет 9 миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).