Евросоюз и Британия договорились активизировать переговоры по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и Великобритания договорились активизировать переговоры в ближайшие дни, чтобы достичь договоренности по вопросу ирландской границы после Brexit, говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Главный переговорщик ЕК (по Brexit - ред.) Мишель Барнье сегодня утром провел конструктивную встречу с министром Великобритании по делам выхода из ЕС Стивеном Баркли... ЕС и Великобритания договорились активизировать дискуссии в ближайшие дни", - говорится в нем.

Как заявил в пятницу глава Евросовета Дональд Туск, шанс на достижение соглашения на предстоящем саммите глав государств ЕС остается. Этот саммит запланирован на 17-18 октября.

Британия должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта текущего года в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.

Договор об отделении, то есть об условиях "развода" страны и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страны ЕС Ирландии, которая расположена на одном острове с Северной Ирландией. ЕС неоднократно заявлял, что не намерен менять договор о "разводе", однако может рассмотреть некоторые предложения по корректировке ситуации, которые бы укладывались в канву этого договора.

Механизм поддержки ирландской границы в его нынешнем виде и зафиксированный в многострадальном соглашении о Brexit предполагает, что Северная Ирландия после Brexit продолжит следовать основным правилам единого рынка Евросоюза, чтобы избежать необходимости проверять товары на соответствие стандартам ЕС на границе. Великобритания в целом останется в таможенном союзе ЕС. Однако этот механизм не устраивал власти Великобритании. ЕС ждал от Британии предложений по выходу из сложившегося тупика, однако пока звучат заявления, что хоть эти предложения и поступили, они не могут в полной мере удовлетворить Евросоюз.