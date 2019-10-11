Врачи уточнили число пострадавших после инцидента в Манчестере

ЛОНДОН, 11 окт – РИА Новости, Мария Табак. Служба скорой помощи северо-запада Англии уточнила число людей, которым оказывается медицинская помощь после инцидента в центре Манчестера - всего их четверо.

Инцидент возле торгового центра в Манчестере, в ходе которого несколько человек получили ножевые ранения, расследует контртеррористическое подразделение полиции. Ранее полиция Большого Манчестера сообщила, что задержала по подозрению в серьезном правонарушении мужчину в возрасте 40 с лишним лет.