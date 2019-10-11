Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T15:44Z
https://ria.ru/20191011/1559681043.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155968/00/1559680080_0:190:3303:2048_1036x0_80_0_0_2eb378c746c23bd2bc5b87ced94df55c.jpg
РИА Новости

Врачи уточнили число пострадавших после инцидента в Манчестере

15:44 11.10.2019
83
© REUTERS / Peter PowellПолиция на месте нападения в торговом центре в Манчестере
Полиция на месте нападения в торговом центре в Манчестере
© REUTERS / Peter Powell
ЛОНДОН, 11 окт – РИА Новости, Мария Табак. Служба скорой помощи северо-запада Англии уточнила число людей, которым оказывается медицинская помощь после инцидента в центре Манчестера - всего их четверо.
Ранее сообщалось о пяти людях, получивших ножевые ранения.
"Мы все еще находимся на месте инцидента и подтверждаем, что медики оказывают помощь четырем людям", - сообщила служба скорой помощи в Twitter.
Инцидент возле торгового центра в Манчестере, в ходе которого несколько человек получили ножевые ранения, расследует контртеррористическое подразделение полиции. Ранее полиция Большого Манчестера сообщила, что задержала по подозрению в серьезном правонарушении мужчину в возрасте 40 с лишним лет.
000000
Обсудить 0
Большой МанчестерЛондонМанчестерВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ в Доме правительства РФ
Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
РИА
Новости
Рабочие на открытой сборочной линии на заводе компании Toyota Motor Co. в префектуре Мияги, на севере Японии
В Японии Toyota и Honda остановили работу заводов из-за приближения тайфуна
Машина скорой помощи и военные в Пакистане
В Пакистане арестовали четырех помощников организатора теракта в Мумбаи
Владимир Путин
Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
Лента
новостей
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
Полиция на месте нападения в торговом центре в Манчестере. 11 октября 2019
В Манчестере неизвестный ранил пять человек в торговом центре
Полиция на месте инцилента в торговом центре в Манчестере. 11 октября 2019
В Манчестере неизвестный напал на людей в торговом центре
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Посла Израиля вызвали в МИД Белоруссии из-за возврата туристов-белорусов
Место крушения самолета в Найроби, Кения. 11 октября 2019
В Кении девять человек пострадали при крушении частного самолета
Министерство иностранных дел Нидерландов
В МИД Нидерландов объяснили отказ от прежнего имиджа страны
Жители Саратова попытались заблокировать полицейский автомобиль
"Испугался разоблачения". Кем оказался убийца девочки из Саратова
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива
Новый этап выпуска белух из бухты Средняя стартует на следующей неделе
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Ростове-на-Дону задержали сбежавшего из колонии заключенного
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
19:20В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек
19:19Главы МИД Финляндии и Турции обсудили военную операцию в Сирии
19:15США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Лента новостейМолния