Врачи уточнили число пострадавших после инцидента в Манчестере

ЛОНДОН, 11 окт – РИА Новости, Мария Табак. Служба скорой помощи северо-запада Англии уточнила число людей, которым оказывается медицинская помощь после инцидента в центре Манчестера - всего их четверо.
Ранее сообщалось о пяти людях, получивших ножевые ранения.
"Мы все еще находимся на месте инцидента и подтверждаем, что медики оказывают помощь четырем людям", - сообщила служба скорой помощи в Twitter.
Инцидент возле торгового центра в Манчестере, в ходе которого несколько человек получили ножевые ранения, расследует контртеррористическое подразделение полиции. Ранее полиция Большого Манчестера сообщила, что задержала по подозрению в серьезном правонарушении мужчину в возрасте 40 с лишним лет.
All going off in #Manchester in the Arndale 😳😳😳 pic.twitter.com/3LXB9u821q— Dave Hardy (@DaveBespoke) October 11, 2019