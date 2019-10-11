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РИА Новости
Война в Сирии

В Анкаре заявили, что операция в Сирии поможет политическому урегулированию

15:43 11.10.2019 (обновлено: 15:44 11.10.2019)
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Турецкая операция "Источник мира" в Сирии будет способствовать политическому процессу в стране, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
"Утверждения о том, что операция "Источник мира" нанесет ущерб усилиям по достижению политического урегулирования в Сирии, далеки от реальности. Преследуя сепаратистскую повестку дня, которая подрывает принцип территориальной целостности и политического единства Сирии, PYD/YPG (сирийская курдская партия "Демократический союз" / Силы самообороны сирийских курдов) не может рассматриваться в качестве законного представителя какой-либо части сирийского народа. Борьба с такой террористической организацией будет лишь способствовать продвижению политического процесса", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что Турция является одной из немногих стран, которые приложили максимальные усилия для создания конституционного комитета Сирии в тесном сотрудничестве с другими гарантами астанинского процесса (РФ и Ираном) и ООН.
"Сохранение территориальной целостности и политического единства нашего соседа Сирии крайне важно для Турции. Некоторые страны, которые прямо или косвенно поддерживают сепаратистскую повестку террористической организации PYD/YPG, выдвигают необоснованные обвинения в адрес Турции по этому вопросу. Это является проявлением их разочарования в срыве их планов по разделению Сирии", - говорится в документе.
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
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"Наше главное ожидание от международного сообщества, особенно от наших союзников, заключается в поддержке нашей борьбы с терроризмом. Как и в прошлом, Турция будет и впредь решительно противодействовать всем видам террористических организаций", - отмечается в сообщении.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииМИД ТурцииВоенная операция Турции в СирииИсламское государствоТурцияСирия
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