Запущенный Россией американский спутник будет обслуживать другие аппараты

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Американский спутник Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1), выведенный на орбиту российской ракетой-носителем "Протон-М", через три месяца приступит к выполнению своей миссии - продлению сроков службы более дорогих аппаратов.

Это будет первый случай, когда один спутник будет длительное время автоматически обслуживать другой аппарат. MEV-1 предназначен для удержания в точке стояния других спутников, у которых уже закончилось топливо для коррекции своей орбиты.

MEV-1 был запущен с космодрома Байконур 9 октября и выведен на орбиту 10 числа. В сообщении на сайте Intelsat со ссылкой на вице-президента Жана-Люка Фролигера отмечается, что в течение трех месяцев после запуска спутник MEV-1 самостоятельно выйдет на орбиту, находящуюся на 300 километров выше геостационарной (круговая орбита высотой 35786 километров над Землей). За это время на эту же орбиту тоже своим ходом перейдет спутник Intelsat 901, работающий на геостационарной орбите.

Затем MEV-1 должен будет с помощью множества камер, лазерных дальномеров и бортовых компьютеров обнаружить Intelsat 901 и сблизиться с ним. Примерно через 3,5 месяца после запуска, то есть в январе, MEV-1 состыкуется с Intelsat 901. После этого MEV-1 переведет своего "подопечного" обратно на геостационарную орбиту, что позволит Intelsat 901 еще 5 лет оказывать услуги связи.

После этих пяти лет MEV-1 отстыкуется и будет использоваться для заправки других спутников. Его срок службы рассчитан на 15 лет, поэтому он сможет использоваться еще несколько раз.