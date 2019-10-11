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РИА Новости

Силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР

15:40 11.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Четвертого октября в ЛНР заявили, что украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении трех населенных пунктов ЛНР.
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