Путин: удерживаемые курдами боевики могут разбежаться из-за операции Турции

"Сейчас мы видим, что происходит на севере Сирии в связи с турецкой военной операцией... Есть определенные вещи, которые не могут проходить мимо нашего внимания. А именно: на севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ*. Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря. По сути, это лагеря содержания боевиков ИГИЛ*. Они просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия - и как быстро - взять это под контроль", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.