Путин: удерживаемые курдами боевики могут разбежаться из-за операции Турции

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о возможности бегства удерживаемых курдами боевиков террористической группировки "Исламское государство"* с северо-востока Сирии в результате турецкой военной операции.
"Сейчас мы видим, что происходит на севере Сирии в связи с турецкой военной операцией... Есть определенные вещи, которые не могут проходить мимо нашего внимания. А именно: на севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ*. Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря. По сути, это лагеря содержания боевиков ИГИЛ*. Они просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия - и как быстро - взять это под контроль", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
Соответствующая стенограмма опубликована на сайте Кремля.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.
Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.