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РИА Новости

Путин: удерживаемые курдами боевики могут разбежаться из-за операции Турции

15:39 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о возможности бегства удерживаемых курдами боевиков террористической группировки "Исламское государство"* с северо-востока Сирии в результате турецкой военной операции.
"Сейчас мы видим, что происходит на севере Сирии в связи с турецкой военной операцией... Есть определенные вещи, которые не могут проходить мимо нашего внимания. А именно: на севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ*. Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря. По сути, это лагеря содержания боевиков ИГИЛ*. Они просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия - и как быстро - взять это под контроль", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
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Соответствующая стенограмма опубликована на сайте Кремля.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.
Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.
Турецкие военные на границе с Сирией
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Минобороны ТурцииВойна в СирииИсламское государствоКурдистан (Ирак)СНГВладимир ПутинМоскваСирияВ мире
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