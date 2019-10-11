В Саратове прошла панихида по убитой девятилетней девочке

"То, что случилось несколько дней назад, — это страшное и жестокое убийство, которое находится за пределами человеческого разумения. За эти дни очень много людей самых разных возрастов и убеждений сплотились, и это движение показало, что люди готовы объединяться для взаимной помощи и поддержки. Это очень важно, это самое главное, что только может быть в нашей общественной жизни. Сегодня трудно подобрать какие-то слова, которыми можно было бы утешить родных девочки, — таких слов просто не существует. Единственное, что возможно и нужно, — это молитва. Хотелось бы, чтобы молитва об этой девочке объединила людей так же, как объединил поиск. Будем молиться о ее бессмертной душе и о том, чтобы Господь утешил ее родных и близких", — цитирует пресс-служба митрополита Лонгина.