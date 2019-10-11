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РИА Новости

В Саратове прошла панихида по убитой девятилетней девочке

15:35 11.10.2019
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© РИА Новости / Константин Халин / Перейти в фотобанкИгрушки и цветы на месте убийства девятилетней девочки в Саратове
Игрушки и цветы на месте убийства девятилетней девочки в Саратове
© РИА Новости / Константин Халин
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САМАРА, 11 окт - РИА Новости. Панихида по убитой девятилетней девочке прошла в пятницу в храме в честь иконы Божией Матери в Саратове, сообщает пресс-служба Саратовской епархии.
"Одиннадцатого октября в храме в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали" состоялась панихида по погибшей от рук убийцы девятилетней саратовчанке... Богослужение совершил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин в сослужении духовенства епархии", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, помолиться об упокоении души девочки пришли жители города, в том числе участники поисковой операции, сотрудники епархиального управления и журналисты.
"То, что случилось несколько дней назад, — это страшное и жестокое убийство, которое находится за пределами человеческого разумения. За эти дни очень много людей самых разных возрастов и убеждений сплотились, и это движение показало, что люди готовы объединяться для взаимной помощи и поддержки. Это очень важно, это самое главное, что только может быть в нашей общественной жизни. Сегодня трудно подобрать какие-то слова, которыми можно было бы утешить родных девочки, — таких слов просто не существует. Единственное, что возможно и нужно, — это молитва. Хотелось бы, чтобы молитва об этой девочке объединила людей так же, как объединил поиск. Будем молиться о ее бессмертной душе и о том, чтобы Господь утешил ее родных и близких", — цитирует пресс-служба митрополита Лонгина.
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Девятилетняя девочка в Саратове в среду утром ушла из дома в школу, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ее поиском занимались полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признался в преступлении, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".
Прощание с девочкой, по данным администрации Саратова, пройдет в воскресенье, 13 октября, в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла.
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