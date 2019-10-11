ДРК планирует расширять сотрудничество с Россией в оборонном секторе

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Демократическая республика Конго заинтересована в сотрудничестве с Россией в оборонном секторе и планирует обсудить потенциальные возможности в этой области на саммите Россия-Африка в октябре, заявил в интервью РИА Новости советник по экономике в посольстве ДРК в Москве Джозеф Мукомбо.
Он напомнил, что в июле 2018 года парламент ДРК подписал с Россией соглашение о сотрудничестве в области обороны.
"Со стороны ДРК есть желание сотрудничать по военным вопросам с Россией", - заявил Мукомбо.
Советник добавил, что надеется, что российско-африканский саммит, который пройдет в Сочи, даст возможность для расширения диалога между двумя странами по военным вопросам.
Саммит и экономический форум Россия-Африка пройдут в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Россия и Египет являются сопредседателями саммита.