ДРК планирует расширять сотрудничество с Россией в оборонном секторе

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Демократическая республика Конго заинтересована в сотрудничестве с Россией в оборонном секторе и планирует обсудить потенциальные возможности в этой области на саммите Россия-Африка в октябре, заявил в интервью РИА Новости советник по экономике в посольстве ДРК в Москве Джозеф Мукомбо.

Он напомнил, что в июле 2018 года парламент ДРК подписал с Россией соглашение о сотрудничестве в области обороны.

"Со стороны ДРК есть желание сотрудничать по военным вопросам с Россией", - заявил Мукомбо.

Советник добавил, что надеется, что российско-африканский саммит, который пройдет в Сочи, даст возможность для расширения диалога между двумя странами по военным вопросам.