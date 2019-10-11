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РИА Новости

Иранский танкер после ЧП в Красном море направился в Персидский залив

15:29 11.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорода мира. Джидда
Города мира. Джидда
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ТЕГЕРАН, 11 окт - РИА Новости. Иранский танкер Sabiti после инцидента в Красном море направился в Персидский залив, сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление компании-владельца.
Ранее министерство иностранных дел Ирана сообщило, что иранский нефтяной танкер Sabiti в пятницу утром был атакован в Красном море два раза с разницей в полчаса. Тегеран выясняет обстоятельства инцидента, который привел к разливу нефти, поскольку судно получило повреждения.
Здание Министерства иностранных дел РФ
11:45РИА Новости
В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море
По данным агентства, судно движется на небольшой скорости, чтобы покинуть район Красного моря, и направится в Персидский залив.
Инцидент, как ранее сообщалось, произошел в 60 милях от побережья Саудовской Аравии - неподалеку от портового города Джидда. Судно принадлежит дочке Национальной нефтяной компании Ирана - национальной танкерной компании Ирана.
Национальная танкерная компания сообщала о возможном поочередном попадании двух ракет по танкеру, а СМИ говорили о возможном теракте. Ситуация на судне находится под контролем, однако были повреждены два основных отсека с нефтью, откуда в итоге произошла утечка.
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Взрыв на иранском танкере в Красном мореIRNAКрасное мореСаудовская АравияДжиддаИранВ мире
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