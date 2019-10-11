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РИА Новости
Ленинградская область

До конца октября в Ленобласти отроют два новых детсада

15:28 11.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Детский сад
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Взаимодействие властей Ленинградской области с застройщиками по строительству садов и школ по программе "Соцобъекты в обмен на налоги" позволило ускорить темп сдачи социальных объектов, благодаря чему, в октябре во Всеволожском районе откроются еще два детских сада, сказал глава региона Александр Дрозденко во время посещения нового детского сада в Сертолово.
По его словам, накануне в микрорайоне Южный в городе Всеволожске открыл свои двери перед юными ленинградцами сад на улице Доктора Сотникова, 35. Сегодня первых посетителей принял детский сад в микрорайоне "Золотые купола" в Сертолово. С 18 по 23 октября начнут прием первых посетителей дошкольные учреждения на 180 мест каждый в городе Кудрово на улице Столичная, 15 и в Новом Девяткино на Арсенальной улице,7. В совокупности все четыре детских сада рассчитаны на 680 воспитанников.
Губернатор отметил, что до конца года, во Всеволожском районе Ленобласти, планируется ввести в работу еще четыре детских сада.
"Также в середине ноября запланировано открытие детсада в городе Мурино – на проспекте Менделеева,11/ 4, большого детского сада на Торговом проспекте, 144 во Всеволожске и до конца года буду готовы к открытию два детсада в Мурино: на Воронцовском бульваре,14/5 и на улице Шувалова,19/2", - сказал Дрозденко.
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Кроме того, по его словам, власти Ленобласти намерены выкупить у застройщика еще четыре дошкольных образовательных учреждения, которые начнут свою работу в следующем году.
"Мы перевыполним свои обязательства — будет не 15, а 19 детских садов. И такие же планы ставим перед собой на последующие годы. Я рассчитываю, что проблемы с обеспечением детскими дошкольными учреждениями к началу 2021 года решим. Это непросто, требует больших вливаний из бюджета, но нам удалось привлечь софинансирование из федерального бюджета по программе "Стимул" на следующий год, потому что в этом году мы полностью выполнили свои обязательства", — резюмировал он.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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